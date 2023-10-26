Прохожий не позволил уроженцу Узбекистана изнасиловать девушку в Москве

В Москве прохожий спас девушку от изнасилования, сообщает телеграм-канал столичного ГСУ СК РФ.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, 18-летний уроженец Узбекистана на улице Академика Комарова попытался познакомиться с 18-летней девушкой, но получил отказ. Когда москвичка зашла в подъезд, фигурант уголовного дела забежал следом. На лестничной клетке молодой человек пытался совершить действия сексуального характера, но его остановил проходивший мимо мужчина.

По делу проводятся следственные мероприятия.