Прохожие равнодушно отреагировали на зверское убийство судьи в Камышине

Очевидцы равнодушно отреагировали на убийство федерального судьи Василия Ветлугина в Камышине, пишет портал V1.RU, изучивший видео с камеры наблюдения.
Инцидент произошел вечером в четверг. Нападавшего задержали, он признал вину.
Судя по опубликованным кадрам, злоумышленник избил жертву прикладом ружья, ом так, что карабин разламывается на части. Также он открыл огонь, затем добил потерпевшего ножом.
По данным телеграм-канала SHOT, преступник отрезал мужчине половой орган и воткнул нож в глаз.
По одной из версий, причиной убийства стала ревность. Жена нападавшего была секретарем судьи.