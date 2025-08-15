Прохожие равнодушно отреагировали на зверское убийство судьи в Камышине

Очевидцы равнодушно отреагировали на убийство федерального судьи Василия Ветлугина в Камышине, пишет портал V1.RU, изучивший видео с камеры наблюдения.

Инцидент произошел вечером в четверг. Нападавшего задержали, он признал вину.

«Один из мужчин и вовсе спокойно проходит в нескольких метрах от тела судьи, делая вид, что не происходит ничего сверхъестественного», — говорится в публикации.

Судя по опубликованным кадрам, злоумышленник избил жертву прикладом ружья, ом так, что карабин разламывается на части. Также он открыл огонь, затем добил потерпевшего ножом.

По данным телеграм-канала SHOT, преступник отрезал мужчине половой орган и воткнул нож в глаз.

По одной из версий, причиной убийства стала ревность. Жена нападавшего была секретарем судьи.