Программу по повышению рождаемости продлили до 2030 года в Рязанской области

В Рязанской области продлили программу по повышению рождаемости до 2030 года. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте «Рязанские ведомости».

Документ также определяет целевые показатели рождаемости по области. Так, к концу 2025 года ранее утвержденный показатель в 7 000 новорожденных заменили на 6226 новорожденных. В 2026 году — 6218 новорожденных, в 2027 году — 6443 новорожденных, в 2028 году — 6731 новорожденных, в 2029 году — 7064 новорожденных, в 2030 году — 7425 новорожденных.

Согласно документу, количество абортов по желанию женщин должно сократиться до 365 к 2030 году. В 2024 году количество абортов составило 379. Средний возраст матери при рождении первенца к 2030 году должен составлять 25 лет. В 2024 году средний возраст женщины, родившей первого ребенка, составлял 25,76 года.

Напомним, программа по повышению рождаемости приняли в 2023 году. Ее цель — выработка эффективных мер поддержки рождаемости.