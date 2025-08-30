Суббота, 30 августа, 2025
21.6 C
Рязань
Общество

Программу по повышению рождаемости продлили до 2030 года в Рязанской области

Анастасия Мериакри
Изображение от prostooleh на Freepik

В Рязанской области продлили программу по повышению рождаемости до 2030 года. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте «Рязанские ведомости».

Документ также определяет целевые показатели рождаемости по области. Так, к концу 2025 года ранее утвержденный показатель в 7 000 новорожденных заменили на 6226 новорожденных. В 2026 году — 6218 новорожденных, в 2027 году — 6443 новорожденных, в 2028 году — 6731 новорожденных, в 2029 году — 7064 новорожденных, в 2030 году — 7425 новорожденных.

Согласно документу, количество абортов по желанию женщин должно сократиться до 365 к 2030 году. В 2024 году количество абортов составило 379. Средний возраст матери при рождении первенца к 2030 году должен составлять 25 лет. В 2024 году средний возраст женщины, родившей первого ребенка, составлял 25,76 года.

Напомним, программа по повышению рождаемости приняли в 2023 году. Ее цель — выработка эффективных мер поддержки рождаемости.

Самые читаемые материалы

Интересное

Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.
Происшествия

Ночная угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

Сообщение с предупреждением пришло на мобильные телефоны рязанцев в 23:18. 
Новости России

Священник объяснил, как нужно молиться об исцелении 

Он называл болезнь следствием греха и объяснял, как к этому относиться и что делать, чтобы обрести настоящую любовь и блаженство.
Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Новости России

В Киеве уничтожена «гордость Зеленского»: эксперт рассказал о новой тактике ударов ВС РФ

В ночь на 28 августа российские ВКС нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в 12 областях Украины.

Последние новости

Общество

Администрация Рязани рассказала о судьбе здания школы №1

Школа расположена в двух зданиях — памятниках архитектуры по ул. Горького, 49 и 51.
Происшествия

В лесу в Рязанской области пропал 81-летний Виктор Еськов

Мужчина ушел в лес 29 августа и не вернулся. В день пропажи был одет в камуфляжные штаны, синюю с белым куртку и черные сапоги.
Общество

Лестница, ведущая с улицы Свободы на Лыбедский бульвар, находится в аварийном состоянии, проход закрыт

Проход на лестницу закрыли для избежания несчастных случаев, так как лестница находится в аварийном состоянии и проходить по ней небезопасно.
Религия

Митрополит Марк рассказал, как завоевать родительский авторитет и что делать с найденными деньгами

Один из слушателей поинтересовался, как завоевать родительский авторитет. Владыка напомнил, в первую очередь надо говорить не об авторитете, а о родительской ответственности.
Культура и события

«Дискотека Авария» выступила в Рязани на концерте, посвящённому Дню города

Группа исполнила свои известные песни «Арам-зам-зам», «Х.Х.Х.И.Р.Н.Р.», «Диско суперстар», «Влечение», «Опа!» и многие другие.
Общество

Рязанцы попробовали солдатскую кашу и примерили военное обмундирование в сквере Маргелова в День города

Для всех гостей ЦВПВМ «Гранит» представила интерактивные выставки экипировки и оружия, где можно было примерить военное обмундирование.
Общество

Рязанцы съели 6300 порций стометрового пирога в День города

Пирог готовили трое суток, в качестве начинки использовали печеные яблоки, тыкву, малину, голубику, ежевику.
Происшествия

Автомобиль и две хозпостройки сгорели в Рязанской области за сутки

В Рязани 28 августа примерно в 20:00 загорелся легковой автомобиль на улице Полетаева. На вызов выехали 5 человек и 2 единицы техники.