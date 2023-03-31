Программу льготной ипотеки запустили в Рязанской области

В Рязанской области запустили программу льготной ипотеки для работников льготной сферы. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Павел Малков отмечает: льготная ипотека – одна из ключевых мер поддержки покупки жилья и стимулирования жилищного рынка. Проект в регионе реализуются при поддержке компании «ДОМ.РФ», правительство Рязанской области одобрило выделение субсидий в размере 100 млн руб.

В рамках программы, работникам бюджетной сферы предлагают снизить ипотечную ставку на 2%. Купить квартиру можно в новостройке.