spot_img
Пятница, 31 марта, 2023
7info7

Программу льготной ипотеки запустили в Рязанской области

На главнуюНовости Рязани
Изображение от gpointstudio на Freepik

В Рязанской области запустили программу льготной ипотеки для работников льготной сферы. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Павел Малков отмечает: льготная ипотека – одна из ключевых мер поддержки покупки жилья и стимулирования жилищного рынка. Проект в регионе реализуются при поддержке компании «ДОМ.РФ», правительство Рязанской области одобрило выделение субсидий в размере 100 млн руб.

В рамках программы, работникам бюджетной сферы предлагают снизить ипотечную ставку на 2%. Купить квартиру можно в новостройке.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации