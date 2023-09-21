Четверг, 21 сентября, 2023
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Программист Сергей Журавлев рассказал о рисках цифрового паспорта

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Изображение от Freepik

По словам специалиста, приватность сбора и хранения личной информации в цифровом формате влечет много рисков.

Цифровой формат документов, отметил Журавлев, дает массу способов мошенничества. Один из них – подделка фотографий.

Однако, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», специалист уверен – цифровой паспорт будет содержать дополнительные защитные меры, чтобы снизить риски использования персональных данных в незаконных целях.

«Важно, чтобы владельцы цифровых паспортов имели контроль над своими данными и понимали, как они используются и защищаются», — пояснил Журавлев.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте.

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