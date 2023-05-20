Программа «Ночи музеев» в Рязанской области

Стать помощником парфюмера, закружиться в танце во дворце Олега, послушать музыкальные истории, поучаствовать в городошном турнире, — 20 мая «Ночь музеев» в Рязани будет активной. Полную программу опубликовал портал «Туризм и отдых в Рязанской области».
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник ждет гостей с 18.00 до 22.00. Темой вечера станет «История и истории» (Год педагога и наставника).
18.00 — открытие акции. Концерт учащихся Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых и группы «Баттерфляй» (г. Рязань) (сценическая площадка);
18.15 — презентация альбома-каталога «Рязанский кремль в фотографиях» (Дворец Олега, 3 этаж);
18.30, 19.00 — «Из истории танца» — мастер-класс танцевальной студии «Белый бал» (Дворец Олега, 3 этаж);
18.00 — 20.45 — выставка «Время и деньги. Как защищали деньги» (Музей Рязанского отделения Банка России). Мастер-класс «Проверь банкноту в кошельке!» (Дворец Олега);
В этот день будет организовано бесплатное посещение экспозиций и выставок музея. Выставки: «Поневы, кички и рога» (Дворец Олега), «Это самый лучший город на Земле…» (Дворец Олега).
Платные услуги акции:
— 21.00, 22.00 — иммерсивная экскурсия «Голоса истории» (стоимость билета — 1200 р.). Открыта предварительная продажа в кассе музея;
автобусная экскурсия по городу «Реки и мосты Рязани» (в 18.30, 19.30, 21.00). Открыта предварительная продажа на сайте и в кассе музея, стоимость билета — 390р. Экскурсовод — к.и.н., зав. сектором отдела истории Ирина Кусова;
-мастер-класс «Поиграем-ко во доски шахматны, в тавлеи золочёны…» (18.00, 19.30, 21.00). Стоимость билета — 400 р. Открыта предварительная продажа билетов на сайте и в кассе музея.
— историческое фотоателье (Дворец Олега).
Тел.: 27-28-36; (4912) 21-59-40 (касса).
Рязанский государственный областной художественный музей им. И. П. Пожалостина
Работает в этот день с 18.00 до 22.00.Вход с 18.00 до 21.00 по единому билету — 50 руб (все программы бесплатные)
Программа:
16.00 Презентация выставки «Мгновения вечности» к 110-летию основания музея
17.00 Экскурсия «К 110-летию Рязанского художественного музея»
18.00 «Музей открывает свои тайны». Рассказ о «неизвестном» авторе одного из изделий Дулёвского фарфорового завода И. Денисова, искусствовед, заместитель директора музея по научной работе
19.00 «Ритмы Острова Свободы». Выступление танцевального коллектива Дворца молодёжи на выставке «О, Гавана! Транзит»;
19.30 Знакомство с выставкой «Дом Господень». Встреча с отцом Константином (Камышановым)
20.00 Концерт «Музыкальные истории». Организатор Е. Яковлева
21.00 Концерт «Музыкальные сочетания и контрасты» студентов Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых Организатор Е. Островская
Адрес: ул. Свободы, 57. Тел.: (4912) 44-18-83
Картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская»
16.00 Мастер-класс по вышивке «Рязанский сувенир» С. Анисина, Рязанский филиал Высшей школы народных искусств
18.00 Выступление учебного женского хора «Мироносицы» и ансамбля Рязанской православной духовной семинарии
Адрес галереи: Первомайский проспект, 14. Тел. для справок: (4912) 25-80-70
Дом-музей И.П. Пожалостина (пос. Солотча)
18.30 Музыкально-поэтическая программа «Белый Ангел». Лауреаты Всероссийского конкурса «Салют Победы!» А. Рощин, Л. Васютина
Адрес: ул. Порядок, 76.
Тел.: (4912)28-75-65; (4912)28-82-03
18:00 и 19:00 лекторий «Учителя И. П. Павлова», на котором сотрудник музея расскажет об учителях, сыгравших в жизни физиолога огромную роль.
18:00 и 19:00 лекторий «Мудрый учитель — книга» познакомит с любимыми книгами Ивана Павлова. Приятным завершением лектория станет мастер-класс для участников.
18:40 и 19:40 квиз «Городки-знатоки», в котором спортивное соревнование будет сочетаться с интеллектуальным.
18:00 и 19:00 городошный турнир
Адрес: г. Рязань, ул. Павлова, д. 25
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (4912) 25-40-72.
А в «Аромате времени» в этот вечер Вы сможете почувствовать себя настоящим парфюмером и сыграть в ароматное лото. Приходите 20 мая в 21:00 или в 23:00 на программу «Требуется помощник парфюмера».
Место встречи: гриб-коробейник в сквере у Торговых рядов на пл. Ленина
Стоимость: 500 рублей
Необходима предварительная запись по телефону +7 (920) 980-58-48
Музейно-выставочный центр им. Е.Н. Каширина «Фотодом»
18:00, 20:00 — экскурсии по выставке фотографий «Космос земли рязанской»
19:00, 21:00 — экскурсии по выставке скетчей Инны Дрозд «Улицы и лица»
18:00-20:00 — показ документальных фильмов о фотографах: «Цвет нации» (2013), «В поисках Вивиан Майер» (2014), «Анри Картье-Брессон. Биография» (2003)
17:00-19:00 — мастер-класс Дарьи Перовой «Фотоколлаж»
19:00-21:00 — мастер-класс Инны Дрозд «Скетчинг»
20:00-21:00 — мастер-класс Леонида Агальцова «Натюрморт. Мягкий материал»
Запись на экскурсии tvoyaryazan.ru
Запись на мастер-классы в группе «Фотодома» https://vk.com/fotodom62
Адрес: Почтовая, 58
17.00- концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница». В исполнении артистов прозвучат песни на стихотворения Сергея Есенина, а также музыкальные композиции на строки современных авторов.
Все желающие смогут бесплатно посетить Усадьбу родителей Сергея Есенина, Земскую школу, Дом священника И.Я. Смирнова с 17.00 до 20.00. В это же время для гостей будет открыта Второклассная Спас-Клепиковская учительская школа в городе Спас-Клепики.
Адрес: Рязанская область, Рыбновский район, с. Константиново
Тел.: 89105666497, (49137) 3-32-57 (экскурсионный отдел)
Касимовский историко-культурный музей-заповедник
16.30-18.00 мастер-класс «Лоскутное одеяло» (200 руб.)
18.30-20.00 мастер-класс «Обрядовая кукла» (130 руб.)
17.30-18.10 лекция «Касимовский край и Дом Романовых» (55 руб.)
17.00-18.00 экскурсия по городу «Каменная сказка» (100 руб.)
19.30-20.10 экскурсия по городу «Прогулка по Соборной улице» (100 руб.)
19.00-19.30 экскурсия по выставке «Испокон века книга растит человека» (беспл.) 18.30-19.00, 19.30-20.00, 20.30-21.00 театрализованная программа «Малый чайный вечер» (100 руб.)
16.30-18.00, 20.00-21.30 мастер-класс «Касимовская роспись» (200 руб.)
18.30-19.30 мастер-класс «С любовью из Касимова» (130 руб.)
18.30-19.10 лекция «Из истории дома купцов Алянчиковых» (55 руб.)
18.40-19.20 экскурсия по городу «От церкви до мечети» (100 руб.)
20.30-21.00 экскурсия по выставке «Искусство, рождённое огнём» (50 руб.)
А также в течение всего вечера будут бесплатно работать выставки: «Касимов в рисунках Ананьиной Е.Г.», «Испокон века книга растит человека», экспозиция «История Касимовского края с древнейших времён».
Адрес: Рязанская область, г. Касимов, пл. Соборная, д.7/8
Тел.: (49131) 4-38-36, 2-20-61
На территории Дома-усадьбы К.Э. Циолковского в Ижевском пройдет мини-концерт «В звездном саду». Начало 20 мая в 18:30.
Вход свободный!
Адрес: Рязанская обл., Спасский р-он, с. Ижевское, ул. Зеленая, 23
Тел.: (49135) 7-12-93
Музей-заповедник «Усадьба С.Н. Худекова» в Ерлино в 18:00 приглашает на выставку «Школьные годы чудесные: из истории школьной атрибутики». А в 19:00 пройдет встреча с интересными людьми «Учителями славится Россия». Гости музея смогут пообщаться с теми, кто преподавал в Ерлинской школе.
Адрес: Кораблинский район, с. Ерлино, ул. Административный центр, д. 5
Заказ экскурсий: 8 (49143) 92-2-10
Мещерский музей деревянного зодчества им. В.П. Грошева
20 мая с 17:00 до 23:00 организует творческую программу «В кругу друзей». Друзья музея представят работы резчиков на просторной поляне в стихах, песнях и прозе.
Адрес: Рязанская обл., Клепиковский р-он, д. Лункино, 7 км от города Спас-Клепики (трасса Спас-Клепики-Москва), рядом с детским оздоровительным лагерем «РАДУГА».
Возрастные ограничения: 6+.