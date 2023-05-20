Программа «Ночи музеев» в Рязанской области

Стать помощником парфюмера, закружиться в танце во дворце Олега, послушать музыкальные истории, поучаствовать в городошном турнире, — 20 мая «Ночь музеев» в Рязани будет активной. Полную программу опубликовал портал «Туризм и отдых в Рязанской области».

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник ждет гостей с 18.00 до 22.00. Темой вечера станет «История и истории» (Год педагога и наставника).

18.00 — открытие акции. Концерт учащихся Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых и группы «Баттерфляй» (г. Рязань) (сценическая площадка);

18.15 — презентация альбома-каталога «Рязанский кремль в фотографиях» (Дворец Олега, 3 этаж);

18.30, 19.00 — «Из истории танца» — мастер-класс танцевальной студии «Белый бал» (Дворец Олега, 3 этаж);

18.00 — 20.45 — выставка «Время и деньги. Как защищали деньги» (Музей Рязанского отделения Банка России). Мастер-класс «Проверь банкноту в кошельке!» (Дворец Олега);

В этот день будет организовано бесплатное посещение экспозиций и выставок музея. Выставки: «Поневы, кички и рога» (Дворец Олега), «Это самый лучший город на Земле…» (Дворец Олега).

Платные услуги акции:

— 21.00, 22.00 — иммерсивная экскурсия «Голоса истории» (стоимость билета — 1200 р.). Открыта предварительная продажа в кассе музея;

автобусная экскурсия по городу «Реки и мосты Рязани» (в 18.30, 19.30, 21.00). Открыта предварительная продажа на сайте и в кассе музея, стоимость билета — 390р. Экскурсовод — к.и.н., зав. сектором отдела истории Ирина Кусова;

-мастер-класс «Поиграем-ко во доски шахматны, в тавлеи золочёны…» (18.00, 19.30, 21.00). Стоимость билета — 400 р. Открыта предварительная продажа билетов на сайте и в кассе музея.

— историческое фотоателье (Дворец Олега).

Тел.: 27-28-36; (4912) 21-59-40 (касса).

Рязанский государственный областной художественный музей им. И. П. Пожалостина

Работает в этот день с 18.00 до 22.00.Вход с 18.00 до 21.00 по единому билету — 50 руб (все программы бесплатные)

Программа:

16.00 Презентация выставки «Мгновения вечности» к 110-летию основания музея

17.00 Экскурсия «К 110-летию Рязанского художественного музея»

18.00 «Музей открывает свои тайны». Рассказ о «неизвестном» авторе одного из изделий Дулёвского фарфорового завода И. Денисова, искусствовед, заместитель директора музея по научной работе

19.00 «Ритмы Острова Свободы». Выступление танцевального коллектива Дворца молодёжи на выставке «О, Гавана! Транзит»;

19.30 Знакомство с выставкой «Дом Господень». Встреча с отцом Константином (Камышановым)

20.00 Концерт «Музыкальные истории». Организатор Е. Яковлева

21.00 Концерт «Музыкальные сочетания и контрасты» студентов Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых Организатор Е. Островская

Адрес: ул. Свободы, 57. Тел.: (4912) 44-18-83

Картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская»

16.00 Мастер-класс по вышивке «Рязанский сувенир» С. Анисина, Рязанский филиал Высшей школы народных искусств

18.00 Выступление учебного женского хора «Мироносицы» и ансамбля Рязанской православной духовной семинарии

Адрес галереи: Первомайский проспект, 14. Тел. для справок: (4912) 25-80-70

Дом-музей И.П. Пожалостина (пос. Солотча)

18.30 Музыкально-поэтическая программа «Белый Ангел». Лауреаты Всероссийского конкурса «Салют Победы!» А. Рощин, Л. Васютина

Адрес: ул. Порядок, 76.

Тел.: (4912)28-75-65; (4912)28-82-03

Дом-музей И. П. Павлова

18:00 и 19:00 лекторий «Учителя И. П. Павлова», на котором сотрудник музея расскажет об учителях, сыгравших в жизни физиолога огромную роль.

18:00 и 19:00 лекторий «Мудрый учитель — книга» познакомит с любимыми книгами Ивана Павлова. Приятным завершением лектория станет мастер-класс для участников.

18:40 и 19:40 квиз «Городки-знатоки», в котором спортивное соревнование будет сочетаться с интеллектуальным.

18:00 и 19:00 городошный турнир

Адрес: г. Рязань, ул. Павлова, д. 25

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (4912) 25-40-72.

А в «Аромате времени» в этот вечер Вы сможете почувствовать себя настоящим парфюмером и сыграть в ароматное лото. Приходите 20 мая в 21:00 или в 23:00 на программу «Требуется помощник парфюмера».

Место встречи: гриб-коробейник в сквере у Торговых рядов на пл. Ленина

Стоимость: 500 рублей

Необходима предварительная запись по телефону +7 (920) 980-58-48

Музейно-выставочный центр им. Е.Н. Каширина «Фотодом»

18:00, 20:00 — экскурсии по выставке фотографий «Космос земли рязанской»

19:00, 21:00 — экскурсии по выставке скетчей Инны Дрозд «Улицы и лица»

18:00-20:00 — показ документальных фильмов о фотографах: «Цвет нации» (2013), «В поисках Вивиан Майер» (2014), «Анри Картье-Брессон. Биография» (2003)

17:00-19:00 — мастер-класс Дарьи Перовой «Фотоколлаж»

19:00-21:00 — мастер-класс Инны Дрозд «Скетчинг»

20:00-21:00 — мастер-класс Леонида Агальцова «Натюрморт. Мягкий материал»

Запись на экскурсии tvoyaryazan.ru

Запись на мастер-классы в группе «Фотодома» https://vk.com/fotodom62

Адрес: Почтовая, 58

музей-заповедник С.А. Есенина

17.00- концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница». В исполнении артистов прозвучат песни на стихотворения Сергея Есенина, а также музыкальные композиции на строки современных авторов.

Все желающие смогут бесплатно посетить Усадьбу родителей Сергея Есенина, Земскую школу, Дом священника И.Я. Смирнова с 17.00 до 20.00. В это же время для гостей будет открыта Второклассная Спас-Клепиковская учительская школа в городе Спас-Клепики.

Адрес: Рязанская область, Рыбновский район, с. Константиново

Тел.: 89105666497, (49137) 3-32-57 (экскурсионный отдел)

Касимовский историко-культурный музей-заповедник

16.30-18.00 мастер-класс «Лоскутное одеяло» (200 руб.)

18.30-20.00 мастер-класс «Обрядовая кукла» (130 руб.)

17.30-18.10 лекция «Касимовский край и Дом Романовых» (55 руб.)

17.00-18.00 экскурсия по городу «Каменная сказка» (100 руб.)

19.30-20.10 экскурсия по городу «Прогулка по Соборной улице» (100 руб.)

19.00-19.30 экскурсия по выставке «Испокон века книга растит человека» (беспл.) 18.30-19.00, 19.30-20.00, 20.30-21.00 театрализованная программа «Малый чайный вечер» (100 руб.)

16.30-18.00, 20.00-21.30 мастер-класс «Касимовская роспись» (200 руб.)

18.30-19.30 мастер-класс «С любовью из Касимова» (130 руб.)

18.30-19.10 лекция «Из истории дома купцов Алянчиковых» (55 руб.)

18.40-19.20 экскурсия по городу «От церкви до мечети» (100 руб.)

20.30-21.00 экскурсия по выставке «Искусство, рождённое огнём» (50 руб.)

А также в течение всего вечера будут бесплатно работать выставки: «Касимов в рисунках Ананьиной Е.Г.», «Испокон века книга растит человека», экспозиция «История Касимовского края с древнейших времён».

Адрес: Рязанская область, г. Касимов, пл. Соборная, д.7/8

Тел.: (49131) 4-38-36, 2-20-61

На территории Дома-усадьбы К.Э. Циолковского в Ижевском пройдет мини-концерт «В звездном саду». Начало 20 мая в 18:30.

Вход свободный!

Адрес: Рязанская обл., Спасский р-он, с. Ижевское, ул. Зеленая, 23

Тел.: (49135) 7-12-93

Музей-заповедник «Усадьба С.Н. Худекова» в Ерлино в 18:00 приглашает на выставку «Школьные годы чудесные: из истории школьной атрибутики». А в 19:00 пройдет встреча с интересными людьми «Учителями славится Россия». Гости музея смогут пообщаться с теми, кто преподавал в Ерлинской школе.

Адрес: Кораблинский район, с. Ерлино, ул. Административный центр, д. 5

Заказ экскурсий: 8 (49143) 92-2-10

Мещерский музей деревянного зодчества им. В.П. Грошева

20 мая с 17:00 до 23:00 организует творческую программу «В кругу друзей». Друзья музея представят работы резчиков на просторной поляне в стихах, песнях и прозе.

Адрес: Рязанская обл., Клепиковский р-он, д. Лункино, 7 км от города Спас-Клепики (трасса Спас-Клепики-Москва), рядом с детским оздоровительным лагерем «РАДУГА».

Возрастные ограничения: 6+.