Суббота, 20 мая, 2023
На главнуюНовости Рязани

Программа «Ночи музеев» в Рязанской области

7info

Стать помощником парфюмера, закружиться в танце во дворце Олега, послушать музыкальные истории,  поучаствовать в городошном турнире, — 20 мая «Ночь музеев» в Рязани будет активной. Полную программу опубликовал портал «Туризм и отдых в Рязанской области».

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник ждет гостей с 18.00 до 22.00. Темой вечера станет «История и истории» (Год педагога и наставника). 

18.00 — открытие акции. Концерт учащихся Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых и группы «Баттерфляй» (г. Рязань) (сценическая площадка);

18.15 — презентация альбома-каталога «Рязанский кремль в фотографиях» (Дворец Олега, 3 этаж);

18.30, 19.00 — «Из истории танца» — мастер-класс танцевальной студии «Белый бал» (Дворец Олега, 3 этаж);

18.00 — 20.45 — выставка «Время и деньги. Как защищали деньги» (Музей Рязанского отделения Банка России). Мастер-класс «Проверь банкноту в кошельке!» (Дворец Олега);

В этот день будет организовано бесплатное посещение экспозиций и выставок музея. Выставки: «Поневы, кички и рога» (Дворец Олега), «Это самый лучший город на Земле…» (Дворец Олега).

Платные услуги акции:

— 21.00, 22.00 — иммерсивная экскурсия «Голоса истории» (стоимость билета — 1200 р.). Открыта предварительная продажа в кассе музея;

автобусная экскурсия по городу «Реки и мосты Рязани» (в 18.30, 19.30, 21.00). Открыта предварительная продажа на сайте и в кассе музея, стоимость билета — 390р. Экскурсовод — к.и.н., зав. сектором отдела истории Ирина Кусова;

-мастер-класс «Поиграем-ко во доски шахматны, в тавлеи золочёны…» (18.00, 19.30, 21.00). Стоимость билета — 400 р. Открыта предварительная продажа билетов на сайте и в кассе музея.

— историческое фотоателье (Дворец Олега).

Тел.: 27-28-36; (4912) 21-59-40 (касса).

Рязанский государственный областной художественный музей им. И. П. Пожалостина 

Работает в этот день с 18.00 до 22.00.Вход с 18.00 до 21.00 по единому билету — 50 руб (все программы бесплатные) 

Программа:

16.00 Презентация выставки «Мгновения вечности» к 110-летию основания музея

17.00 Экскурсия «К 110-летию Рязанского художественного музея»

18.00 «Музей открывает свои тайны». Рассказ о «неизвестном» авторе одного из изделий Дулёвского фарфорового завода И. Денисова, искусствовед, заместитель директора музея по научной работе

19.00 «Ритмы Острова Свободы». Выступление танцевального коллектива Дворца молодёжи на выставке «О, Гавана! Транзит»;

19.30 Знакомство с выставкой «Дом Господень». Встреча с отцом Константином (Камышановым)

20.00 Концерт «Музыкальные истории». Организатор Е. Яковлева

21.00 Концерт «Музыкальные сочетания и контрасты» студентов Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых Организатор Е. Островская

Адрес: ул. Свободы, 57. Тел.: (4912) 44-18-83

Картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская»

16.00 Мастер-класс по вышивке «Рязанский сувенир» С. Анисина, Рязанский филиал Высшей школы народных искусств

18.00 Выступление учебного женского хора «Мироносицы» и ансамбля Рязанской православной духовной семинарии

Адрес галереи: Первомайский проспект, 14. Тел. для справок: (4912) 25-80-70

Дом-музей И.П. Пожалостина (пос. Солотча)

18.30 Музыкально-поэтическая программа «Белый Ангел». Лауреаты Всероссийского конкурса «Салют Победы!» А. Рощин, Л. Васютина

Адрес: ул. Порядок, 76.

Тел.: (4912)28-75-65; (4912)28-82-03

Дом-музей И. П. Павлова 

18:00 и 19:00 лекторий «Учителя И. П. Павлова», на котором сотрудник музея расскажет об учителях, сыгравших в жизни физиолога огромную роль.

18:00 и 19:00 лекторий «Мудрый учитель — книга» познакомит с любимыми книгами Ивана Павлова. Приятным завершением лектория станет мастер-класс для участников.

18:40 и 19:40 квиз «Городки-знатоки», в котором спортивное соревнование будет сочетаться с интеллектуальным.

18:00 и 19:00 городошный турнир

Адрес: г. Рязань, ул. Павлова, д. 25

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (4912) 25-40-72.

А в «Аромате времени» в этот вечер Вы сможете почувствовать себя настоящим парфюмером и сыграть в ароматное лото. Приходите 20 мая в 21:00 или в 23:00 на программу «Требуется помощник парфюмера».

Место встречи: гриб-коробейник в сквере у Торговых рядов на пл. Ленина

Стоимость: 500 рублей

Необходима предварительная запись по телефону +7 (920) 980-58-48

Музейно-выставочный центр им. Е.Н. Каширина «Фотодом» 

18:00, 20:00 — экскурсии по выставке фотографий «Космос земли рязанской»

19:00, 21:00 — экскурсии по выставке скетчей Инны Дрозд «Улицы и лица»

18:00-20:00 — показ документальных фильмов о фотографах: «Цвет нации» (2013), «В поисках Вивиан Майер» (2014), «Анри Картье-Брессон. Биография» (2003)

17:00-19:00 — мастер-класс Дарьи Перовой «Фотоколлаж»

19:00-21:00 — мастер-класс Инны Дрозд «Скетчинг»

20:00-21:00 — мастер-класс Леонида Агальцова «Натюрморт. Мягкий материал»

Запись на экскурсии  tvoyaryazan.ru

Запись на мастер-классы в группе «Фотодома» https://vk.com/fotodom62

Адрес: Почтовая, 58 

музей-заповедник С.А. Есенина 

17.00- концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница». В исполнении артистов прозвучат песни на стихотворения Сергея Есенина, а также музыкальные композиции на строки современных авторов.

Все желающие смогут бесплатно посетить Усадьбу родителей Сергея Есенина, Земскую школу, Дом священника И.Я. Смирнова с 17.00 до 20.00. В это же время для гостей будет открыта Второклассная Спас-Клепиковская учительская школа в городе Спас-Клепики.

Адрес: Рязанская область, Рыбновский район, с. Константиново
Тел.: 89105666497, (49137) 3-32-57 (экскурсионный отдел)

Касимовский историко-культурный музей-заповедник

16.30-18.00 мастер-класс «Лоскутное одеяло» (200 руб.)

18.30-20.00 мастер-класс «Обрядовая кукла» (130 руб.)

17.30-18.10 лекция «Касимовский край и Дом Романовых» (55 руб.)

17.00-18.00 экскурсия по городу «Каменная сказка» (100 руб.)

19.30-20.10 экскурсия по городу «Прогулка по Соборной улице» (100 руб.)

19.00-19.30 экскурсия по выставке «Испокон века книга растит человека» (беспл.) 18.30-19.00, 19.30-20.00, 20.30-21.00 театрализованная программа «Малый чайный вечер» (100 руб.)

16.30-18.00, 20.00-21.30 мастер-класс «Касимовская роспись» (200 руб.)

18.30-19.30 мастер-класс «С любовью из Касимова» (130 руб.)

18.30-19.10 лекция «Из истории дома купцов Алянчиковых» (55 руб.)

18.40-19.20 экскурсия по городу «От церкви до мечети» (100 руб.)

20.30-21.00 экскурсия по выставке «Искусство, рождённое огнём» (50 руб.)

А также в течение всего вечера будут бесплатно работать выставки: «Касимов в рисунках Ананьиной Е.Г.», «Испокон века книга растит человека», экспозиция «История Касимовского края с древнейших времён».

Адрес: Рязанская область, г. Касимов, пл. Соборная, д.7/8 

Тел.: (49131) 4-38-36, 2-20-61 

На территории Дома-усадьбы К.Э. Циолковского в Ижевском пройдет мини-концерт «В звездном саду». Начало 20 мая в 18:30.

Вход свободный!

Адрес: Рязанская обл., Спасский р-он, с. Ижевское, ул. Зеленая, 23
Тел.: (49135) 7-12-93

Музей-заповедник «Усадьба С.Н. Худекова» в Ерлино в 18:00 приглашает на выставку «Школьные годы чудесные: из истории школьной атрибутики». А в 19:00 пройдет встреча с интересными людьми «Учителями славится Россия». Гости музея смогут пообщаться с теми, кто преподавал в Ерлинской школе.

Адрес: Кораблинский район, с. Ерлино, ул. Административный центр, д. 5  

Заказ экскурсий: 8 (49143) 92-2-10

Мещерский музей деревянного зодчества им. В.П. Грошева

20 мая с 17:00 до 23:00 организует творческую программу «В кругу друзей». Друзья музея представят работы резчиков на просторной поляне в стихах, песнях и прозе.

Адрес: Рязанская обл., Клепиковский р-он, д. Лункино, 7 км от города Спас-Клепики (трасса Спас-Клепики-Москва), рядом с детским оздоровительным лагерем «РАДУГА».

Возрастные ограничения: 6+.

 

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Прибывший в Касимов теплоход развернулся обратно из-за обмелевшей Оки

Вода в Оке убывает из-за сухой погоды, её уровень приближается к летнему.

Мэр Касимова Бахилов ответил на вопросы о реконструкции улицы Советской

При реализации первого этапа на участке от перекрестка с улицей Ленина до Стадионной появятся тротуары, новое полотно автодороги.

В Рязанской области число желающих служить по контракту увеличилось вдвое

Примерно 80% изъявляют желание проходить службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции

Сын бывшего депутата мучал девушку и угрожал следователю в суде Волгограда

В Краснооктябрьском районном суде сын бывшего депутата Волгоградской городской думы Анатолий Осипов угрожал следователю, пишет V1.RU. Днем 18 мая он запустил онлайн-трансляцию истязаний, где обещал убить несчастную окровавленную девушку. Вскоре мужчину задержали. По словам корреспондента издания, задержанный бросался к решетке в зале суда, просил воды и обещал показать, «как...

Раскрыто содержание предсмертной записки пары, которую нашли мертвой на Урале

Родственница супругов, тела которых нашли накануне в лесу Верхней Пышмы, показала предсмертную записку молодой женщины, пишет E1.RU. По мнению близких, пара от кого-то скрывалась. Молодые люди ушли из дома и перестали выходить на связь. «Нас терроризировали, избивали, вымогали деньги. Двое из тех, проживающих в микрорайоне Старая Сортировка», — указано...

Военком рассказал, каким был погибший на СВО участник «Уральских пельменей»

Погибший во время спецоперации бард и автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин был человеком широкой души, рассказал военный комиссар Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга Дмитрий Дядюшко. Его слова привел портал E1.RU. Позавчера состоялось прощание с артистом, который ушел добровольцем в зону боевых действий в мае 2022 года. Его представили...

В Екатеринбурге открыли стрельбу во дворе жилого дома

Во дворе дома на проспекте Космонавтов, 45а в Екатеринбурге произошла перестрелка, пишет E1.RU. Инцидент зафиксирован 19 мая. По словам очевидцев, два водителя не смогли разъехаться и начали горячо спорить. Вскоре один из них достал пневматический пистолет. «Одна пуля попала мне в машину, в заднее стекло», – рассказала местная жительница. Всего...

В Москве отец обвинил учителя биологии в оральном сексе с его дочкой

Сотрудники полиции задержали учителя биологии школы №1569 в Москве, которого подозревают в совращении девятиклассницы, пишет телеграм-канал Mash. Отец школьницы обвинил педагога в том, что тот присылал откровенные видео его дочери. По его словам, мужчина снимал себя без одежды и предлагал девочке интим. «У учителя был оральный секс с девочкой...

Сухой закон из-за военного положения в Белгородской области оказался фейком

В Белгородской области опровергли фейк о введении сухого закона из-за военного положения, пишет «Бел.Ру». По данным издания, новостным каналам стали присылать текст «постановления». «На сайте правительства документ с таким номером найти невозможно», – говорится в публикации белгородского издания. Журналисты напомнили, что в регионе не вводили военное положение. При этом в...

Калужский губернатор Шапша уволит чиновника за пьяные покатушки за рулем

Глава Калужской области Владислав Шапша принял решение уволить главу администрации Людиновского района Дмитрия Удалова за пьяное вождение. Инцидент произошел в ночь на 19 мая. Чиновника задержали сотрудники ГИБДД. Губернатор назвал его поведение недопустимым. «Такой поступок противоречит должности, статусу и здравому смыслу. Более того – это нарушение закона и создание...

Певец Прохор Шаляпин занимался онанизмом на камеру на «Фабрике звезд»

Артист Прохор Шаляпин занимался онанизмом во время шоу «Фабрика звезд-6», сообщил певец Алексей Корзин в интервью на YouTube-канале «Фабрика звезд с Яной Чу». По его словам, начинающий исполнитель практиковал самоудовлетворение на камеру. «Не помню, чтобы это было каким-то шоком. Мы даже от того, что делал Прохор, не особо офигевали», – заявил...

Белгородцам показали фейковый ролик «За свободный Белгород»

В Сети распространяют фейковую информацию, что в эфире телеканала «Белгород 24» показали ролик «За свободный Белгород», пишет «Бел.Ру». В самой телекомпании уточнили, что показывают программы в соответствии с эфирной сеткой. «Данные кабельным операторам передаются по защищённым каналам связи», — уточнил телеканал. Подчеркивается, что на опубликованных в соцсетях кадрах размер логотипа...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации