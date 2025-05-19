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Общество

Программа «ГЕРОИ62» позволяет адаптироваться к мирной жизни

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Об этом, говоря о важности регионального кадрового проекта, сказала  директор ГАУК «Рязанская областная филармония», член Общественного совета программы «ГЕРОИ62» Елена Шаповская.
 
По ее словам, программа «ГЕРОИ62»  помогает ветеранам найти призвание и получить необходимые знания для работы в органах местного самоуправления, исполнительной власти и госкомпаниях. Она может стать надежной опорой в новой профессиональной жизни.

«Наши защитники возвращаются с поля боя, где были боль, напряжение, драма, смерть. Программа позволяет адаптироваться к мирной жизни, подводя воинов к осознанию, что мирное существование  — это тоже поле боя, где нужна тактика и стратегия, – сказала Елена Шаповская.– Организаторы учебного психологического  процесса помогают нашим мужчинам  интегрировать свой военный опыт в новую реальность. Через этот процесс люди могут не только вернуть себе мирную жизнь, но и обрести новый смысл, который позволит им чувствовать себя полноценными и ценными участниками мирного общества.  И в нашей жизни нужны «ГЕРОИ62»!».

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