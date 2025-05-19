Программа «ГЕРОИ62» позволяет адаптироваться к мирной жизни

«Наши защитники возвращаются с поля боя, где были боль, напряжение, драма, смерть. Программа позволяет адаптироваться к мирной жизни, подводя воинов к осознанию, что мирное существование — это тоже поле боя, где нужна тактика и стратегия, – сказала Елена Шаповская.– Организаторы учебного психологического процесса помогают нашим мужчинам интегрировать свой военный опыт в новую реальность. Через этот процесс люди могут не только вернуть себе мирную жизнь, но и обрести новый смысл, который позволит им чувствовать себя полноценными и ценными участниками мирного общества. И в нашей жизни нужны «ГЕРОИ62»!».