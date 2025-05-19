Программа «ГЕРОИ62» позволяет адаптироваться к мирной жизни

Об этом, говоря о важности регионального кадрового проекта, сказала директор ГАУК «Рязанская областная филармония», член Общественного совета программы «ГЕРОИ62» Елена Шаповская.
По ее словам, программа «ГЕРОИ62» помогает ветеранам найти призвание и получить необходимые знания для работы в органах местного самоуправления, исполнительной власти и госкомпаниях. Она может стать надежной опорой в новой профессиональной жизни.
РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info