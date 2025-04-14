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Фото: Павел Малков
Общество

Программа «ГЕРОИ62» помогает найти пути для интеграции в мирную жизнь

Анастасия Мериакри

Программа «ГЕРОИ62» открывает перспективы карьерных возможностей и профессионального роста для ребят, помогает найти пути для интеграции в мирную гражданскую жизнь. Об этом сказал член Общественного совета программы «ГЕРОИ62», ветеран боевых действий, гвардии полковник воздушно-десантных войск в отставке Николай Штонда. 

«Проект «Герои62» в настоящее время просто необходим. Программа прекрасно работает как психологическая поддержка и реабилитация бойцов, что особенно важно после тяжелых событий и пережитых испытаний. Реализация такого проекта ярко демонстрирует поддержку и заботу о наших защитниках со стороны общества и государства», – подчеркнул Николай Штонда. 

Ветеран боевых действий считает, что «ГЕРОИ62» открывает перспективы карьерных возможностей и профессионального роста для ребят, помогает найти им пути для интеграции в мирную гражданскую жизнь. Программа помогает участникам СВО восстанавливать внутреннее равновесие и веру в себя. 

«Время Героев наступило! Мы должны помнить и ценить тех, кто был на переднем крае, рисковал, проявлял мужество и героизм, защищал наше общее будущее!», – сказал Николай Штонда.

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