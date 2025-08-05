Прогноз рязанского ученого на август: в первой половине похолодание, во второй — возвращение лета

На основе данных независимого метеоролога Виталия Стальнова, руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ Сергей Тобратов прогнозирует август 2025 года несколько теплее климатической нормы, без значительных температурных колебаний, какие были свойственны июлю.

Вплоть до середины месяца произойдет усиление циклонических тенденций, похолодает, пройдут осадки. Но во второй половине августа вполне вероятно возвращение летнего тепла и установление температур на несколько градусов выше климата, но без экстремальной жары.

То, что вторая половина августа ожидается относительно более теплой, подтверждается численными методами. Однако стоит отметить, что численные методы в долгосрочном прогнозировании могут давать значительные погрешности.