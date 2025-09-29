Прогноз от Глобы до 5 октября: силовое противостояние продолжится, дела путаются, открываются ложные пути

Популярный астролог Богдан Глоба в своём telegram-канале опубликовал прогноз с 28 сентября до 5 октября. Наступившая неделя будет достаточно непростой: силовое противостояние продолжится, дела будут путаться и вместе с тем будут открываться ложные пути.

Неделя предоставит шансы, использовать которые смогут инициативные и деятельные. Умение рассчитывать собственные силы и здраво оценивать возможности сослужат хорошую службу. Но для наилучшего результата заручитесь помощью коллег и единомышленников, пишет Богдан Глоба.

тщательно продумывайте свои действия;

упорная работа окупится в среднесрочной перспективе;

начало недели – событийно неспокойное.

Девятый лунный день, по словам астролога, открывает неделю, путает дела и во многом закладывает ложные пути. Стоит быть осмотрительными и не поддаваться на провокации Судьбы.

Непоследовательность и нелогичность пронизывают события, отмечает специалист. Происходящее иногда кажется каким-то гротеском, но за каждой инициативой стоят вполне конкретные люди. Диссонанса добавляют необходимость перемен и нежелание двигаться по пути потери идентичности. И совершенно точно стоит поддержать единомышленников в борьбе за общее дело.

разум и выдержка помогают найти лучшие варианты;

планомерно двигайтесь по выбранному пути;

очередные силовые противостояния.

Для личности главное – искать вдохновение в пройденном пути. Это не всегда очевидно, но прошлое предоставляет нам огромное поле для размышлений, анализа и саморазвития. Но используйте такую энергию для движения вперед, а не торможения в ностальгии. В начале недели будьте внимательны к тому, что вам предлагают, – как правило, это пустое.

В работе Богдан Глоба советует держать марку. Конкуренция нарастает, а тем, кто в ближайшее время упустит свою нишу, будет сложно наверстать. Обновляйтесь и совмещайте опыт с потребностями молодежи.

придумывайте новые продукты и услуги.

не слишком полагайтесь на партнеров.

В любви мятежный дух гонит навстречу приключениям, но не спешите поднимать паруса. Разумнее переждать, и возможно уже очень скоро вы сами спросите себя: а зачем было нужно куда-то мчать? В спокойствии обретается гармония.

проявите понимание к партнеру и его намерениям.

до среды избегайте любовных приключений.

29 сентября, понедельник

Все важное постарайтесь сделать с утра, но уже после полудня сворачивайте активность. Вторая половина дня под тенью 9 лунного дня – обманчивая и местами слишком муторная. Переключайтесь на нейтральную волну.

30 сентября, вторник

Первая половина дня напряженная и переменчивая. Ближе к вечеру дела переходят в привычное русло. Удачен для тех, кто умеет правильно распределить время. Внимание к мелочам не повредит. Интересные знакомства вечером.

1 октября, среда

Уделите время рутинным делам. Не отказывайте в помощи тем, кто ее просит. Вечер используйте для укрепления позиций. Спешите блеснуть там, где это возможно. Задействуйте полезные связи.

2 октября, четверг

С утра вкручивайтесь в дела и делайте необходимые шаги. Положитесь на коллектив и не стесняйтесь просить содействия. Вечер сулит хорошие перспективы, но не пытайтесь прыгать выше головы. И держите эмоции в узде – время взрывное.

3 октября, пятница

Спешите сделать как можно больше и не упускайте шансов. Поступки и слова имеют значение. Реализовать задуманное помогут старые знакомые. Приятные знакомства и личные перемены вечером.

4 октября, суббота

Предоставит выбор между синицей в руке и журавлем в небе. Выбирайте то, что по душе. Свободное время посвятите творчеству и близким. В делах перемены не заставят себя ждать и сформируют хороший задел на будущее.

5 октября, воскресенье

Личное в приоритете. Делайте то, что важно, и не позволяйте узурпировать ваше внимание. Иногда нужно просто отвлечься, чтобы перезагрузиться и понять будущее направление.