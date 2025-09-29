Понедельник, 29 сентября, 2025
8.6 C
Рязань
Интересное

Прогноз от Глобы до 5 октября: силовое противостояние продолжится, дела путаются, открываются ложные пути

Валерия Мединская
Изображение сгенерировано искусственным интеллектом

Популярный астролог Богдан Глоба в своём telegram-канале опубликовал прогноз с 28 сентября до 5 октября. Наступившая неделя будет достаточно непростой: силовое противостояние продолжится, дела будут путаться и вместе с тем будут открываться ложные пути.

Неделя предоставит шансы, использовать которые смогут инициативные и деятельные. Умение рассчитывать собственные силы и здраво оценивать возможности сослужат хорошую службу. Но для наилучшего результата заручитесь помощью коллег и единомышленников, пишет Богдан Глоба.

  • тщательно продумывайте свои действия;
  • упорная работа окупится в среднесрочной перспективе;
  • начало недели – событийно неспокойное.

Девятый лунный день, по словам астролога, открывает неделю, путает дела и во многом закладывает ложные пути. Стоит быть осмотрительными и не поддаваться на провокации Судьбы.

Непоследовательность и нелогичность пронизывают события, отмечает специалист. Происходящее иногда кажется каким-то гротеском, но за каждой инициативой стоят вполне конкретные люди. Диссонанса добавляют необходимость перемен и нежелание двигаться по пути потери идентичности. И совершенно точно стоит поддержать единомышленников в борьбе за общее дело.

  • разум и выдержка помогают найти лучшие варианты;
  • планомерно двигайтесь по выбранному пути;
  • очередные силовые противостояния.

Для личности главное – искать вдохновение в пройденном пути. Это не всегда очевидно, но прошлое предоставляет нам огромное поле для размышлений, анализа и саморазвития. Но используйте такую энергию для движения вперед, а не торможения в ностальгии. В начале недели будьте внимательны к тому, что вам предлагают, – как правило, это пустое.

В работе Богдан Глоба советует держать марку. Конкуренция нарастает, а тем, кто в ближайшее время упустит свою нишу, будет сложно наверстать. Обновляйтесь и совмещайте опыт с потребностями молодежи.

  • придумывайте новые продукты и услуги.
  • не слишком полагайтесь на партнеров.

В любви мятежный дух гонит навстречу приключениям, но не спешите поднимать паруса. Разумнее переждать, и возможно уже очень скоро вы сами спросите себя: а зачем было нужно куда-то мчать? В спокойствии обретается гармония.

  • проявите понимание к партнеру и его намерениям.
  • до среды избегайте любовных приключений.

29 сентября, понедельник

Все важное постарайтесь сделать с утра, но уже после полудня сворачивайте активность. Вторая половина дня под тенью 9 лунного дня – обманчивая и местами слишком муторная. Переключайтесь на нейтральную волну.

30 сентября, вторник

Первая половина дня напряженная и переменчивая. Ближе к вечеру дела переходят в привычное русло. Удачен для тех, кто умеет правильно распределить время. Внимание к мелочам не повредит. Интересные знакомства вечером.

1 октября, среда

Уделите время рутинным делам. Не отказывайте в помощи тем, кто ее просит. Вечер используйте для укрепления позиций. Спешите блеснуть там, где это возможно. Задействуйте полезные связи.

2 октября, четверг

С утра вкручивайтесь в дела и делайте необходимые шаги. Положитесь на коллектив и не стесняйтесь просить содействия. Вечер сулит хорошие перспективы, но не пытайтесь прыгать выше головы. И держите эмоции в узде – время взрывное.

3 октября, пятница

Спешите сделать как можно больше и не упускайте шансов. Поступки и слова имеют значение. Реализовать задуманное помогут старые знакомые. Приятные знакомства и личные перемены вечером.

4 октября, суббота

Предоставит выбор между синицей в руке и журавлем в небе. Выбирайте то, что по душе. Свободное время посвятите творчеству и близким. В делах перемены не заставят себя ждать и сформируют хороший задел на будущее.

5 октября, воскресенье

Личное в приоритете. Делайте то, что важно, и не позволяйте узурпировать ваше внимание. Иногда нужно просто отвлечься, чтобы перезагрузиться и понять будущее направление.

Самые читаемые материалы

Новости России

«Просто ад»: Шарий рассказал о последствиях атаки на Киев

Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар по Киеву,...
Новости России

Мальчик, погибший при ударе БПЛА в Воскресенске, не дожил до дня рождения два дня

Родители оставили маленького Ваню погостить у пожилой прабабушки. Ночью, около 03:00, раздались взрывы, дом сгорел почти полностью.
Семья и отношения

Фото молодоженов, сыгравших свадьбу в конце сентября, показал рязанский ЗАГС

Поздравляем новобрачных с началом их семейной жизни!
Новости России

76-летняя женщина с 6-летним внуком погибли в Мособласти во время атаки ВСУ

В нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. К счастью, больше пострадавших во время атаки беспилотников не было. 
Новости мира

Трамп позволил Украине наносить дальнобойные удары по России

О разрешении на удары рассказал Кит Келлог в эфире Fox News.

Последние новости

Толпа собравшихся в центре Москвы мигрантов попала на видео

В телеграм-канале газета «Московский комсомолец» появилось видео, на котором...

На Солнце началась вспышка активности, которая продлится несколько дней

Повышение энерговыделения заметно «невооружённым глазом»: на поступающих изображениях вся северо-восточная часть Солнца светится.

SHOT: экс-студент пытался из мести убить учителя русского языка в Архангельске

Бывший студент Артемий Корюков, устроивший поножовщину в техникуме в...

«Ростелеком» сделал цифровым рязанский ЖК «Солотчинский квартал» 

На базе высокоскоростного интернета специалисты провайдера внедрили в многоквартирном доме несколько решений экоплатформы «Ключ».

Мальчик, погибший при ударе БПЛА в Воскресенске, не дожил до дня рождения два дня

Родители оставили маленького Ваню погостить у пожилой прабабушки. Ночью, около 03:00, раздались взрывы, дом сгорел почти полностью.

15-й сезон рыбатлона завершился в Рязани спиннинговым чемпионатом  

Ежегодный спиннинговый чемпионат прошел 27 сентября под Рязанью на территории Загородного курорта «Окская жемчужина» на озере Жидень.

76-летняя женщина с 6-летним внуком погибли в Мособласти во время атаки ВСУ

В нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. К счастью, больше пострадавших во время атаки беспилотников не было. 

Рязанская область остро нуждается в рабочих и производственниках

Каждая вторая вакансия в Рязанской области связана с рабочими и производственными профессиями.

В Рязани автомобиль попал в ДТП из-за «реально огромной ямы» 

На улице Вокзальной в Рязани произошло ДТП. Видео с сотрудниками ГИБДД, оформлявшими аварию, опубликовал телаграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ».

Доцент Горячева рассказала об отсутствии связи плохого самочувствия и магнитных бурь

— Единственное, что может происходить, и об этом говорилось даже в заявлении НАСА, это нарушение прохождения сигналов GPS. Почему? Потому что большинство лучей и частиц поглощаются атмосферой Земли, — отмечает эксперт. 

Трамп позволил Украине наносить дальнобойные удары по России

О разрешении на удары рассказал Кит Келлог в эфире Fox News.

Два человека погибли на пожарах в Рязанской области за сутки

За субботу, 27 сентября, на территории Рязанской области произошло три пожара, в результате которых погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Четыре типа людей, которых Омар Хайям советовал исключить из жизни

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на недостойных людей — этой мудростью руководствовался персидский поэт и философ Омар Хайям. Его четверостишия, актуальные и сегодня, учат нас, как выбирать круг общения и защищать своё душевное спокойствие.

Опасность атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

Жителей региона просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам. 

В Белгороде музыканты продолжили концерт после удара ВСУ и попали на видео

Музыканты филармонии в Белгороде продолжили концерт после удара ВСУ,...