Российский экстрасенс Иоанна Ментальная в интервью изданию «Подмосковье сегодня» высказалась о намерении президента Джо Байдена идти на новый срок и прокомментировала прогноз о том, что до следующих выборов президент не доживёт.
Американский политик, один из кандидатов в президенты Никки Хейли предположила: Байден не доживёт до грядущих выборов, и, отдавая предпочтение ему, американцы должны понимать, что выступают за Камалу Харрис.
Ближайшее будущее американского лидера посмотрела и подтвердила прогноз Никки Хейли ясновидящая Иоанна. По её словам, здоровье нынешнего президента США «оставляет желать лучшего».
Велика вероятность кончины Джо Байдена в период предвыборной кампании, а, возможно, и раньше.
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