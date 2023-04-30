Российский экстрасенс Иоанна Ментальная в интервью изданию «Подмосковье сегодня» высказалась о намерении президента Джо Байдена идти на новый срок и прокомментировала прогноз о том, что до следующих выборов президент не доживёт.

Американский политик, один из кандидатов в президенты Никки Хейли предположила: Байден не доживёт до грядущих выборов, и, отдавая предпочтение ему, американцы должны понимать, что выступают за Камалу Харрис.

Ближайшее будущее американского лидера посмотрела и подтвердила прогноз Никки Хейли ясновидящая Иоанна. По её словам, здоровье нынешнего президента США «оставляет желать лучшего».

– Ему действительно становится всё хуже. Это видно и невооруженным глазом по его публичным выступлениям. Но также по раскладу Таро я чётко вижу, что он не будет участвовать в следующих выборах, – заявила эзотерик.

Велика вероятность кончины Джо Байдена в период предвыборной кампании, а, возможно, и раньше.