Магнитные бури, возникающие из-за солнечной активности, представляют собой мощные геомагнитные возмущения, которые могут оказывать значительное влияние на Землю и её обитателей. Эти явления, вызванные выбросами корональных масс (CME) и солнечными вспышками, воздействуют на магнитное поле нашей планеты, вызывая разнообразные эффекты — от полярных сияний до нарушений в работе спутников и электросетей.

Часто незаметные для глаз, магнитные бури могут существенно повлиять на здоровье людей, особенно тех, кто страдает хроническими заболеваниями или имеет повышенную метеочувствительность. Изучение и понимание природы этих явлений становятся всё более актуальными в условиях нарастающей солнечной активности и увеличения зависимости современного общества от технологий, уязвимых к геомагнитным возмущениям.

Эти явления могут оказывать значительное влияние на здоровье человека, особенно на людей с хроническими заболеваниями и повышенной метеочувствительностью. Важно отслеживать возникновение магнитных бурь. С этим помогает сайт Лаборатории солнечной астрономии.

В частности, на портале опубликован прогноз на июль 2024 года.

Ближайшая магнитная буря ожидает жителей Рязани уже в ночь на 4 июля. По прогнозам она начнётся поздно вечером 3 числа и завершится к 3 часам ночи. Ожидается, что буря достигнет уровня G1 — по классификации это слабая магнитная буря. Утром 4 июля магнитосфера Земли будет возбуждённой, но не более.

Иллюстрация: https://xras.ru/

А затем, опять же по прогнозу, магнитных бурь не будет до конца месяца. Следующая слабая буря ожидается 28 июля.

Иллюстрация: https://xras.ru/

Отметим, что это лишь прогноз, который может быть неточным. Тем более, когда прогноз делается на такой солидный срок. Отслеживать ситуацию практически в режиме реального времени, можно на сайте лаборатории.