Магнитные бури, возникающие из-за солнечной активности, представляют собой мощные геомагнитные возмущения, которые могут оказывать значительное влияние на Землю и её обитателей. Эти явления, вызванные выбросами корональных масс (CME) и солнечными вспышками, воздействуют на магнитное поле нашей планеты, вызывая разнообразные эффекты — от полярных сияний до нарушений в работе спутников и электросетей.
Часто незаметные для глаз, магнитные бури могут существенно повлиять на здоровье людей, особенно тех, кто страдает хроническими заболеваниями или имеет повышенную метеочувствительность. Изучение и понимание природы этих явлений становятся всё более актуальными в условиях нарастающей солнечной активности и увеличения зависимости современного общества от технологий, уязвимых к геомагнитным возмущениям.
Эти явления могут оказывать значительное влияние на здоровье человека, особенно на людей с хроническими заболеваниями и повышенной метеочувствительностью. Важно отслеживать возникновение магнитных бурь. С этим помогает сайт Лаборатории солнечной астрономии.
В частности, на портале опубликован прогноз на июль 2024 года.
Ближайшая магнитная буря ожидает жителей Рязани уже в ночь на 4 июля. По прогнозам она начнётся поздно вечером 3 числа и завершится к 3 часам ночи. Ожидается, что буря достигнет уровня G1 — по классификации это слабая магнитная буря. Утром 4 июля магнитосфера Земли будет возбуждённой, но не более.
А затем, опять же по прогнозу, магнитных бурь не будет до конца месяца. Следующая слабая буря ожидается 28 июля.
Отметим, что это лишь прогноз, который может быть неточным. Тем более, когда прогноз делается на такой солидный срок. Отслеживать ситуацию практически в режиме реального времени, можно на сайте лаборатории.