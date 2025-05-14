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Изображение от Freepik
Изображение от Freepik
Новости мира

Профессор Сердитова: климатические изменения сделают регионы непригодными для жизни

Алексей Самохин

Человечество может столкнуться с серьёзными климатическими потрясениями уже в ближайшие десятилетия — в период с 2030 по 2050 годы. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор географических наук, профессор Наталья Сердитова.

Ранее издание Daily Star со ссылкой на исследование учёных из NASA и японского университета Тохо сообщило, что с помощью суперкомпьютерного моделирования было определено гипотетическое время исчезновения жизни на Земле — примерно в 1000002021 году. По словам Сердитовой, подобные прогнозы нельзя считать надёжными.

«Такие долгосрочные оценки обладают низкой оправдываемостью, поскольку не учитывают технологический прогресс и адаптационные возможности человечества», — пояснила эксперт.

Куда более актуальной угрозой в NASA считают антропогенное воздействие на климат, которое уже приближает мир к переломным точкам. Среди них — таяние ледников, ухудшение состояния сельского хозяйства и массовое вымирание видов. По данным исследований, темпы исчезновения видов сегодня в 100–1000 раз выше естественного уровня, а с 1970 года численность популяций позвоночных сократилась на 69%.

Климатические изменения, загрязнение окружающей среды и вырубка лесов приводят к разрушению экосистем, от которых напрямую зависит устойчивость человеческой цивилизации.

«При текущем уровне выбросов CO₂ глобальное потепление к 2100 году может превысить 2,5–3°C. Это не означает мгновенного вымирания, но может сделать часть регионов непригодными для жизни, спровоцировать социальные кризисы и борьбу за ресурсы», — подчеркнула Сердитова.

По мнению профессора, чтобы предотвратить развитие такого сценария, необходимо уже сегодня предпринимать комплексные меры. Среди них — снижение антропогенной нагрузки, внедрение технологий, а также социальные и политические шаги.

«К ним относятся переход на возобновляемые источники энергии, сокращение выбросов парниковых газов, развитие „зелёных“ технологий и глобальное сотрудничество. Кроме того, важную роль играют изменения в потребительском поведении», — отметила эксперт.

При этом, по словам учёного, ситуация совсем не безнадёжна.

«У нас есть 10–30 лет, чтобы изменить курс и избежать наихудших последствий. Будущее всё ещё в наших руках», — заключила Наталья Сердитова.

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