Профессор Рязанского госуниверситета Ольга Воронова считает схожими ситуации с Дарьей Треповой и Варварой Каруловой

Руководитель Центра региональных проектов и анализа баз данных, профессор кафедры журналистики Рязанского госуниверситета Ольга Воронова назвала схожими ситуации с Треповой и Карауловой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, они обе попали под воздействие технологий управления поведением человека, которыми пользуются западные спецслужбы.

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге: взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. Подозреваемая Дарья Трепова была задержана на следующий день и арестована на два месяца.

Ольга Воронова: «Я бы обратила особое внимание на ситуацию с Дарьей Треповой и связала бы её с «синдромом Варвары Карауловой». Они обе были уязвимы для воздействия на их поведение извне с помощью технологии подталкивания»

Варвара Караулова, позже сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к «Исламскому государству»*. Девушка втайне от родителей улетела в Стамбул, где её задержали с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию. В декабре 16-го года девушку осудили на 4,5 года колонии, а в апреле 2019 года условно-досрочно освободили из колонии в Вологде.

Ольга Воронова: «Караулова по психотипу очень близкая к Треповой. Они обе отличницы, учились в престижных вузах, имели суицидные наклонности. Обе хотели играть особую роль и были готовы к определённым жертвам, добиваясь либо славы, либо признания тем кругом лиц, который ими управлял и был для них авторитетом»

По мнению профессора, свойственная молодости романтизация мученичества, особое тяготение к оппозиционным силам делает девушек очень похожими.

По мнению Вороновой, Трепова обладает «комплексом шахидки» – относится явно к лицам истероидного типа.

Ольга Воронова: «Но те, кто стоял за ней и ею управлял, наверняка в высшей степени владеют работой с террористическими организациями типа ИГИЛ** и вовлечением молодых адептов в эти структуры»

* Террористическая организация, запрещенная в России