Профессор Рязанского госуниверситета Ольга Воронова считает схожими ситуации с Дарьей Треповой и Варварой Каруловой

Руководитель Центра региональных проектов и анализа баз данных, профессор кафедры журналистики Рязанского госуниверситета Ольга Воронова назвала схожими ситуации с Треповой и Карауловой. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, они обе попали под воздействие технологий управления поведением человека, которыми пользуются западные спецслужбы.
Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге: взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. Подозреваемая Дарья Трепова была задержана на следующий день и арестована на два месяца.
Варвара Караулова, позже сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к «Исламскому государству»*. Девушка втайне от родителей улетела в Стамбул, где её задержали с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию. В декабре 16-го года девушку осудили на 4,5 года колонии, а в апреле 2019 года условно-досрочно освободили из колонии в Вологде.
По мнению профессора, свойственная молодости романтизация мученичества, особое тяготение к оппозиционным силам делает девушек очень похожими.
По мнению Вороновой, Трепова обладает «комплексом шахидки» – относится явно к лицам истероидного типа.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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