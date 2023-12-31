Доктор психологических наук, доктор экономических и философских наук, профессор Алексей Ситников рассказал о 5 типах людей, с которыми не стоит общаться. Они — энергетические вампиры, пишет «Доктор Питер».
Понять, что перед вами энергетический вампир, можно по нескольким признакам. Рядом с такими людьми у вас внезапно начинает болеть голова, могут появиться боли в животе, груди, ощущение тошноты. При общении с ними вы чувствуете вину, эмоциональную выхолощенность.
5 типов вампиров
- Нарцисс. Таким людям важны только они сами. Они используют окружающих в своих интересах.
2 Жертва. Всегда жалуется, но не делает ничего, чтобы изменить ситуацию.
- Контролер. Человек, любящий вешать ярлыки, оценивать действия других. Контролер оценивает других с точки зрения своих целей, но они могут не совпадать с вашими.
- Критик. Всё понятно из названия. Этот человек всё оценивает негативно. По словам Ситникова, виной всему низкий уровень серотонина и, как следствие, постоянная неудовлетворенность.
- Манипулятор. Это человек, который сужает степени вашей свободы.
Психолог советует ограничить общение с вампирами до минимума.