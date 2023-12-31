Воскресенье, 31 декабря, 2023
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Профессор назвал 5 типов энергетических вампиров, с которыми не стоит общаться

7info
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Доктор психологических наук, доктор экономических и философских наук, профессор Алексей Ситников рассказал о 5 типах людей, с которыми не стоит общаться. Они — энергетические вампиры, пишет «Доктор Питер».

Понять, что перед вами энергетический вампир, можно по нескольким признакам. Рядом с такими людьми у вас внезапно начинает болеть голова, могут появиться боли в животе, груди, ощущение тошноты. При общении с ними вы чувствуете вину, эмоциональную выхолощенность.

5 типов вампиров

  1. Нарцисс. Таким людям важны только они сами. Они используют окружающих в своих интересах.

2 Жертва. Всегда жалуется, но не делает ничего, чтобы изменить ситуацию.

  1. Контролер. Человек, любящий вешать ярлыки, оценивать действия других. Контролер оценивает других с точки зрения своих целей, но они могут не совпадать с вашими.
  2. Критик. Всё понятно из названия. Этот человек всё оценивает негативно. По словам Ситникова, виной всему низкий уровень серотонина и, как следствие, постоянная неудовлетворенность.
  3. Манипулятор. Это человек, который сужает степени вашей свободы.

Психолог советует ограничить общение с вампирами до минимума.

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