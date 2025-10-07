Вторник, 7 октября, 2025
Профессор МГИМО раскрыл настоящий план Трампа с «Томагавками» 

Алексей Самохин
Заявления Дональда Трампа о передаче Украине ракет «Томагавк» — лишь первый ход в сложной дипломатической партии. Настоящая цель США — Европа и укрепление доллара, а не прямое военное вмешательство. О крайних мерах в большом плане Трампа профессор Кирилл Коктыш высказался жёстко: «Если не получится, придётся грохнуть евро».

Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО, в беседе с «Царьградом» объяснил, что слова Трампа о «Томагавках» пока не стали окончательным решением. Сам американский политик признался, что ещё не определился с действиями. Сейчас это больше похоже на торг и словесную интервенцию без реальных шагов.

Коктыш отметил, что Трамп втягивает в конфликт именно Европу, а не Соединённые Штаты. Американским властям нужны средства, и они пытаются выкачать деньги из европейских стран. Украина в этой схеме выступает просто как инструмент для достижения финансовых целей.

Трамп балансирует на грани фола и рассчитывает на успех задуманного, считает эксперт. Но если план провалится, Вашингтон может резко усилить давление на европейские экономики и укрепить позиции доллара. Это уже следующий этап развития событий.

«Трамп, собственно говоря, играет на грани фола и надеется, что всё получится», — размышляет профессор.

А вот если задуманное сорвётся, тогда придётся переходить к крайним мерам. Загонять всех в доллары силой. «Если не получится, придётся отказаться от евро».

Получается, что разговоры о ракетах для Киева — это скорее прикрытие для более масштабной операции. Трамп выстраивает многоходовую комбинацию, главная цель которой — финансовое доминирование США за счёт ослабления европейских партнёров. Украинский конфликт становится удобным поводом для перераспределения ресурсов и влияния в пользу Вашингтона.

Европа оказалась зажата между необходимостью поддерживать Украину и растущим давлением со стороны США. Если европейские лидеры не пойдут навстречу требованиям Трампа добровольно, их могут заставить это сделать экономическими методами, вплоть до разрушения единой валюты.

Профессор МГИМО фактически описал сценарий, при котором США готовы пожертвовать стабильностью европейской экономики ради укрепления собственных позиций. Евро может стать разменной монетой в большой игре за глобальное финансовое господство доллара.

