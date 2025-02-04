Профессор Межевич заявил, что ему жалко Байдена из-за выпада Зеленского

Ситуация с заявлением Владимира Зеленского о пропавших средствах, выделенных США Украине, вызывает жалость к бывшему американскому президенту Джо Байдену, заявил «МК» профессор Николай Межевич.
Накануне Зеленский сказал, что не знает, куда делись примерно 100 миллиардов долларов, которые администрация Байдена отправили Киеву.
Ученый считает, Зеленский преувеличивает ситуацию и хочет выставить Байдена «козлом отпущения».
Профессор предположил, что часть средств досталась людем, которые выполняли посреднические функции.Он добавил, что Зеленский готов повесить свои проблемы на кого угодно: Байдена, Трампа, «дьявола, бога или рептилоидов».