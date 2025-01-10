Пятница, 10 января, 2025
2.3 C
Рязань
Изображение от jcomp на Freepik
Здоровье

Профессор Чучалин рассказал об особенностях метапневмовирусной инфекции

Алексей Самохин

Метапневмовирусные инфекции человека представляют собой сезонные заболевания, которые поражают нижние дыхательные пути. Особенно уязвимы младенцы, дети младшего возраста и пожилые люди. Заболевания могут варьироваться от бессимптомного течения до тяжелых форм, таких как бронхиолит и пневмония. Об этом рассказал Александр Чучалин, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского Университета.

Клинические проявления

У младенцев и пожилых людей заболевания нередко сопровождаются астмоподобными состояниями — приступами удушья, которые особенно тяжело переносятся этими группами пациентов.

Начальные симптомы чаще всего включают признаки поражения верхних дыхательных путей: насморк, кашель, лихорадка. В течение нескольких дней заболевание может прогрессировать до:

Реклама

Одышки,

Кашля,

Хрипов и треска при аускультации грудной клетки.

У младенцев младше 6 месяцев апноэ (внезапная остановка дыхания) может стать первым симптомом.

Реклама

У здоровых взрослых и детей старшего возраста болезнь обычно протекает легко, часто ограничиваясь симптомами простуды без лихорадки.

Группы риска тяжелого течения заболевания

Тяжелое заболевание с бронхиолитом или пневмонией может развиваться у следующих групп пациентов:

Дети старше 6 месяцев, пожилые люди или пациенты с ослабленным иммунитетом;

Люди с хроническими сердечно-легочными заболеваниями.

Метапневмовирусные инфекции имеют схожие клинические проявления с респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ). Оба заболевания могут приводить к развитию бронхиолита и пневмонии с прогрессированием симптомов от поражения верхних дыхательных путей к состояниям, угрожающим жизни.

Диагностика и лечение

Диагноз метапневмовирусной инфекции обычно ставится на основании клинической картины, однако лабораторные методы диагностики доступны и могут быть использованы для подтверждения.

Лечение, как правило, носит симптоматический характер. Антибиотики назначаются только при присоединении бактериальной инфекции, например, пневмонии.

Метапневмовирус — это серьёзная инфекция, особенно для уязвимых групп населения, таких как младенцы и пожилые люди. Распознавание её клинических проявлений и своевременное оказание симптоматической помощи играет ключевую роль в предотвращении осложнений.

Материалы рубрики