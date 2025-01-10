Профессор Чучалин рассказал об особенностях метапневмовирусной инфекции

Метапневмовирусные инфекции человека представляют собой сезонные заболевания, которые поражают нижние дыхательные пути. Особенно уязвимы младенцы, дети младшего возраста и пожилые люди. Заболевания могут варьироваться от бессимптомного течения до тяжелых форм, таких как бронхиолит и пневмония. Об этом рассказал Александр Чучалин, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского Университета.

Клинические проявления

У младенцев и пожилых людей заболевания нередко сопровождаются астмоподобными состояниями — приступами удушья, которые особенно тяжело переносятся этими группами пациентов.

Начальные симптомы чаще всего включают признаки поражения верхних дыхательных путей: насморк, кашель, лихорадка. В течение нескольких дней заболевание может прогрессировать до:

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Одышки,

Кашля,

Хрипов и треска при аускультации грудной клетки.

У младенцев младше 6 месяцев апноэ (внезапная остановка дыхания) может стать первым симптомом.

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У здоровых взрослых и детей старшего возраста болезнь обычно протекает легко, часто ограничиваясь симптомами простуды без лихорадки.

Группы риска тяжелого течения заболевания

Тяжелое заболевание с бронхиолитом или пневмонией может развиваться у следующих групп пациентов:

Дети старше 6 месяцев, пожилые люди или пациенты с ослабленным иммунитетом;

Люди с хроническими сердечно-легочными заболеваниями.

Метапневмовирусные инфекции имеют схожие клинические проявления с респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ). Оба заболевания могут приводить к развитию бронхиолита и пневмонии с прогрессированием симптомов от поражения верхних дыхательных путей к состояниям, угрожающим жизни.

Диагностика и лечение

Диагноз метапневмовирусной инфекции обычно ставится на основании клинической картины, однако лабораторные методы диагностики доступны и могут быть использованы для подтверждения.

Лечение, как правило, носит симптоматический характер. Антибиотики назначаются только при присоединении бактериальной инфекции, например, пневмонии.

Метапневмовирус — это серьёзная инфекция, особенно для уязвимых групп населения, таких как младенцы и пожилые люди. Распознавание её клинических проявлений и своевременное оказание симптоматической помощи играет ключевую роль в предотвращении осложнений.