Профессор Андрей Зберовский объяснил, почему люди отказываются становиться родителями

Психолог, доктор наук Андрей Зберовский объяснил причины появления чайлдфри. Об этом он рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

Для кого-то смысл в жизни – в большой семье, а для кого-то карьера на первом месте. Профессор назвал 4 причины отказа становиться родителями.

1. Психологическая травма

Те, кто в детстве получил психологическую травму, часто отказываются заводить детей. К примеру, родители обвиняли ребёнка в том, что из-за его рождения им живётся плохо, не поощряли. У ребёнка не было комфортного восприятия детства.

2. Карьера на первом месте

Для некоторых единственной причиной является приоритет других предпочтений по жизни. К примеру, развитие в какой-то деятельности, карьера, самореализация, путешествия. Чаще всего люди считают, что дети только помешают их планам.

3. Фактор низкого развития половых гормонов

Иногда причиной нежелания иметь детей становятся не психологические, а физические проблемы.

Андрей Зберовский: «Допустим, у девушки проблема с месячными, то есть у неё не сформированы гормоны, отвечающие за материнское поведение. У мужчины тоже может быть низкий тестостерон, бесплодие или низкие показатели по спермограмме»

В таком случае в организме не срабатывают биологические факторы, обеспечивающие интерес к противоположному полу.

4. Детство до поздних лет

В основном мужчины боятся ответственности и считают, что не способны воспитать ребёнка, поскольку ещё неопытны в этом деле. Например, человеку больше 25 лет, и он не готов к созданию семьи, потому что чувствует себя молодым.

Эксперт отметил, что люди, придерживающиеся позиции чайлдфри, рано или поздно обзаводятся детьми.

Андрей Зберовский: «За 30 лет моей работы я видел сотни людей, которые раньше себя позиционировали как чайлдфри. С пеной у рта доказывали, что они никогда не будут иметь детей. Прошло 5-10 лет, и вот они приходят ко мне с жёнами, мужьями, детьми и говорят, что они погорячились»