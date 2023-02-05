Профессор Андрей Зберовский объяснил, почему люди отказываются становиться родителями

Психолог, доктор наук Андрей Зберовский объяснил причины появления чайлдфри. Об этом он рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.
Для кого-то смысл в жизни – в большой семье, а для кого-то карьера на первом месте. Профессор назвал 4 причины отказа становиться родителями.
1. Психологическая травма
Те, кто в детстве получил психологическую травму, часто отказываются заводить детей. К примеру, родители обвиняли ребёнка в том, что из-за его рождения им живётся плохо, не поощряли. У ребёнка не было комфортного восприятия детства.
2. Карьера на первом месте
Для некоторых единственной причиной является приоритет других предпочтений по жизни. К примеру, развитие в какой-то деятельности, карьера, самореализация, путешествия. Чаще всего люди считают, что дети только помешают их планам.
3. Фактор низкого развития половых гормонов
Иногда причиной нежелания иметь детей становятся не психологические, а физические проблемы.
В таком случае в организме не срабатывают биологические факторы, обеспечивающие интерес к противоположному полу.
4. Детство до поздних лет
В основном мужчины боятся ответственности и считают, что не способны воспитать ребёнка, поскольку ещё неопытны в этом деле. Например, человеку больше 25 лет, и он не готов к созданию семьи, потому что чувствует себя молодым.
Эксперт отметил, что люди, придерживающиеся позиции чайлдфри, рано или поздно обзаводятся детьми.
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