Проезд по улице Скоморошинской временно закроют в Рязани

В Рязани временно закроют движение транспорта по улице Скоморошинской. Об этом сообщает администрация города.

В связи с аварийным ремонтом теплотрассы на участке по ул. Скоморошинской в районе дома №25 планируется закрыть движение транспорта с 08:00 25 марта до 23:00 03 апреля. На время проведения ремонтных работ планируется установить предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.