Проекты рязанцев выиграли гранты «Росмолодёжи» на 4 млн рублей

Рязанская молодежь получила гранты на общую сумму 4 миллиона рублей по итогам конкурса «Росмолодёжь.Гранты». Об этом сообщает губернатор области Павел Малков.

Конкурс проходил в лагере «Роса», где 125 ребят шесть дней слушали лекции, участвовали в мастер-классах и стратегических сессиях. Участники конкурса представили свои социальные проекты на суд жюри, получили рекомендации от специалистов. В 2025 году заявки подали 42 человека, из которых 32 были допущены к очной защите. Участники не только представили свои идеи, но и получили консультации от специалистов для дальнейшего совершенствования проектов.

Победителями стали 13 авторов проектов в самых разных сферах: от инклюзивного туризма и образовательных форумов до переработки отходов, танцевальных студий и научных инициатив.

Среди рекомендованных к получению грантовой поддержки проектов:

Анастасия Рачкова — Инклюзивный туризм «по следам героев» (51 000 рублей) Евгения Петрушина — Мобильная аудиоэкскурсия «Прогулки по Рязани с поэтом Я. П. Полонским» (60 000 рублей) Лилия Кузнецова — Социально-просветительский форум педагогического мастерства «Вилка» (590 000 рублей) Георгий Платицын — Образовательный воркшоп «Твоя Вожатская Академия» (500 000 рублей) Светлана Листратова — Мастерская социальных инноваций «ВНЕ ИГРЫ» (649 000 рублей) Алёна Балабанова — Лагерь-семинар студенческого актива «Фокус на лидерство» РГРТУ им. В. Ф. Уткина (298 000 рублей) Ульяна Матюнина — Ночь в Политехе (448 000 рублей) Егор Морозов — Мастерская вторичной переработки «ЭкоКласс» (590 000 рублей) Саркис Казарян — Региональная школа технического сопровождения «ТехноЛаб» (219 000 рублей) Анна Колыванова — «Школа активистов студенческого научного общества РязГМУ «Старт Научных Открытий!»» (151 400 рублей) Максим Топильский — Профилактика травматизма при использовании средств индивидуальной мобильности «Безопасный путь» (33 600 рублей) Мария Ерохина — Образовательный проект по развитию танцевальных навыков «Мастерская танца» (180 000 рублей) Лилия Оганесян — Спартакиада среди общежитий «Наш дом» (230 000 рублей)

Сертификат «Ты молодец» за самый креативный подход к конкурсу был вручён Андрею Ларину.