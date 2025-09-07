Воскресенье, 7 сентября, 2025
22.5 C
Рязань
Общество

Проекты рязанцев выиграли гранты «Росмолодёжи» на 4 млн рублей

Анастасия Мериакри

Рязанская молодежь получила гранты на общую сумму 4 миллиона рублей по итогам конкурса «Росмолодёжь.Гранты». Об этом сообщает губернатор области Павел Малков.

Конкурс проходил в лагере «Роса», где 125 ребят шесть дней слушали лекции, участвовали в мастер-классах и стратегических сессиях. Участники конкурса представили свои социальные проекты на суд жюри, получили рекомендации от специалистов. В 2025 году заявки подали 42 человека, из которых 32 были допущены к очной защите. Участники не только представили свои идеи, но и получили консультации от специалистов для дальнейшего совершенствования проектов.

Победителями стали 13 авторов проектов в самых разных сферах: от инклюзивного туризма и образовательных форумов до переработки отходов, танцевальных студий и научных инициатив.

Среди рекомендованных к получению грантовой поддержки проектов:

  1. Анастасия Рачкова — Инклюзивный туризм «по следам героев» (51 000 рублей)
  2. Евгения Петрушина — Мобильная аудиоэкскурсия «Прогулки по Рязани с поэтом Я. П. Полонским» (60 000 рублей)
  3. Лилия Кузнецова — Социально-просветительский форум педагогического мастерства «Вилка» (590 000 рублей)
  4. Георгий Платицын — Образовательный воркшоп «Твоя Вожатская Академия» (500 000 рублей)
  5. Светлана Листратова — Мастерская социальных инноваций «ВНЕ ИГРЫ» (649 000 рублей)
  6. Алёна Балабанова — Лагерь-семинар студенческого актива «Фокус на лидерство» РГРТУ им. В. Ф. Уткина (298 000 рублей)
  7. Ульяна Матюнина — Ночь в Политехе (448 000 рублей)
  8. Егор Морозов — Мастерская вторичной переработки «ЭкоКласс» (590 000 рублей)
  9. Саркис Казарян — Региональная школа технического сопровождения «ТехноЛаб» (219 000 рублей)
  10. Анна Колыванова — «Школа активистов студенческого научного общества РязГМУ «Старт Научных Открытий!»» (151 400 рублей)
  11. Максим Топильский — Профилактика травматизма при использовании средств индивидуальной мобильности «Безопасный путь» (33 600 рублей)
  12. Мария Ерохина — Образовательный проект по развитию танцевальных навыков «Мастерская танца» (180 000 рублей)
  13. Лилия Оганесян — Спартакиада среди общежитий «Наш дом» (230 000 рублей)

Сертификат «Ты молодец» за самый креативный подход к конкурсу был вручён Андрею Ларину.

Самые читаемые материалы

Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...
Новости Рязани и области

Элитный «американский» спецназ пытается удержать наступление российских войск

Официальный Киев отказывается признавать потерю позиций, но в украинских пабликах царит уныние.
Кино и ТВ

Влад Череватый задумался об уходе с проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших»?

В очередной серии проект на испытание отправятся Марьяна Романова, Влад Череватый и Виктория Райдос.
Культура и события

На выходных рязанцев приглашают на Форум древних городов и два фестиваля 

Близятся первые выходные осени! Чем не повод зажечь, подобно тому, как сезон зажигает тёплыми цветами деревья? 6 и 7 сентября готовят рязанцам не только хорошую погоду, но и множество грандиозных событий! Спешим сообщить, каких. 
Происшествия

Над Рязанской областью сбили украинский БПЛА ночью 7 сентября

С полуночи до 6:30 дежурными средствами ПВО на территории РФ уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Последние новости

Новости России

Военкор Коц рассказал о последствиях ночного удара по Украине

Сегодня был зафиксирован новый рекорд по числу задействованных дронов — 810 аппаратов.
Общество

Лунное затемнение смогут наблюдать рязанцы вечером 7 сентября

Отмечается, что изменение цвета и яркости Луны будут видны невооруженным глазом, но для того, чтобы в полной степени оценить всю красоту происходящего, лучше использовать бинокль или телескоп.
Происшествия

Мужчина угрожал зарезать знакомую за клевету в Рязанской области

Выяснилось, что ранее 41-летний мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков и кражу. Примерно месяц назад он вышел из исправительной колонии.
Погода

Вторая неделя сентября в Рязани начнётся с тепла и солнца

Начало рабочей недели в Рязанской области будет тёплым и солнечным. Синоптики обещают комфортную погоду без осадков.
Кино и ТВ

Воронка и осквернение церкви: экстрасенсы выяснили причину гибели четверых молодых парней

В новом выпуске шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» узнали причину гибели молодых парней
Семья и отношения

Фото молодоженов, зарегистрировавших брак в первые дни осени, показал Рязанский ЗАГС

Первая неделя сентября подарила молодоженам хорошую погоду. Счастливые события сопровождались солнечными лучами.
Новости мира

Подпольщик рассказал, кому выгодно попадание по Кабмину Украины

А сколько документов там сгорело… А сколько документов прямо сейчас кидают в огонь… Очень нужное для украинских чиновников попадание.
Интересное

Священник рассказал, какое проклятие может повлиять на судьбу человека

По его словам, христианин, старающийся жить по заповедям и находящийся под защитой Бога, не подвержен разрушительной силе злых слов. 