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Общество

Проекты нового формата: почему it-комьюнити выбирает «Манхэттен»

Алексей Самохин

Рязань стремительно меняется —  город с историческим наследием, который сегодня все активнее привлекает новые профессиональные сообщества. Здесь уже сформировано сильное IT-комьюнити и развивается современное производство, а инфраструктура города адаптируется к новым реалиям. Девелоперская компания «Мармакс» внимательно следит за этими изменениями и создает проекты, которые органично встраиваются в облик города. 

Цифровая Рязань — экосистема для IT-специалистов 

В регионе создан IT-кластер, объединивший ведущие технологические компании и Рязанский радиотехнический университет. Резиденты получают доступ к грантам, обучающим программам и мерам господдержки. В области внедряются цифровые решения: платформы для городского управления, проекты в сфере образования, медицины и логистики. Одновременно с этим в Рязани развивается промышленный сектор: в регионе появляются современные производственные площадки, высокотехнологичные предприятия и инжиниринговые центры. Новый вектор развития требует притока инженерных и технических кадров, а значит, и новых решений для комфортной среды. 

По оценке экспертов, в Рязань ежегодно переезжают десятки специалистов со всех регионов страны из IT и инженерной сферы. Они выбирают город осознанно: здесь легко совмещать профессиональный рост, повседневный комфорт и полезный досуг. Это особенно актуально для тех, кто работает в гибком графике или удаленно. В таком режиме дом становится полноценной частью рабочего процесса. IT-специалисты выбирают среду, где можно сосредоточиться на задачах, быстро переключиться на спорт или провести встречу онлайн. Они ценят инфраструктуру, которая поддерживает этот ритм — без траты времени на дорогу, когда все необходимое — в пределах комплекса или рядом с ним. Коворкинг на первом этаже заменяет офис, а короткая прогулка ведет к спортзалу, кафе или магазину — все встроено в повседневный маршрут без потери продуктивности.

«Манхэттен»: пространство для тех, кто живет в гибком режиме

Городской квартал «Манхэттен» девелоперской компании «Мармакс» — место для жизни внутренне свободных и амбициозных, готовых к новым открытиям и постоянному развитию. Он расположен в центре Рязани — в окружении деловой инфраструктуры и парков, где реализована концепция 5-минутного города: все необходимое — рядом.

Пространства комплекса проектировались с учетом потребностей специалистов, работающих в гибком графике. На территории предусмотрены коворкинг с Wi-Fi для работы, фитнес-зал и зона воркаута на свежем воздухе. Для личного комфорта — квартиры с террасами и прачечная в соседском центре.

Проекты нового формата: почему it-комьюнити выбирает «Манхэттен» Рязань стремительно меняется —  город с историческим наследием, который сегодня все активнее привлекает новые профессиональные сообщества. Здесь уже сформировано сильное IT-комьюнити и развивается современное производство, а инфраструктура города адаптируется к новым реалиям.

Общественные зоны городского квартала дополняют торговая галерея с магазинами, кафе, ресторанами и салоном красоты. Закрытая охраняемая территория и уютные пространства для общения и отдыха и создают ощущение приватности и ритмичной городской жизни, где все под рукой. А в соседском центре можно уединиться, провести онлайн-встречу или презентацию проекта — все продумано для тех, кто продолжает работать вне офиса.

«IT-специалисты выбирают Рязань благодаря карьерным возможностям и комфортной среде для жизни. «Мармакс» создает проекты, которые максимально соответствуют этому запросу: здесь можно эффективно погрузиться в проекты, при этом быть ближе к семье и городу», — отмечает Константин Денисов, директор по маркетингу и PR компании «Мармакс».

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