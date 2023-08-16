Среда, 16 августа, 2023
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Проект творческого центра Feelin’s стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив

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Фото: группа творческого центра Feelin’s ВКонтакте

Конкурс выиграл проект «С чего начинается Родина».

Проект предполагает создание программы советских детских песен в авторских джазовых аранжировках. В него также войдут песни авторов рязанской земли о родном крае.

16 августа руководитель группы Геннадий Филин и исполнительный директор творческого центра Юлия Филина представили проект председателю Рязанской городской думы Татьяне Панфиловой.

Как отмечают авторы, целью инициативы стало сохранение преемственности поколений и формирование у молодежи патриотизма с помощью возрождения музыкальных традиций и популяризации их среди школьников.

Старт первого конкурсного этапа с участием рязанских школ запланирован на сентябрь.

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