Проект творческого центра Feelin’s стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Конкурс выиграл проект «С чего начинается Родина».
Проект предполагает создание программы советских детских песен в авторских джазовых аранжировках. В него также войдут песни авторов рязанской земли о родном крае.
16 августа руководитель группы Геннадий Филин и исполнительный директор творческого центра Юлия Филина представили проект председателю Рязанской городской думы Татьяне Панфиловой.
Как отмечают авторы, целью инициативы стало сохранение преемственности поколений и формирование у молодежи патриотизма с помощью возрождения музыкальных традиций и популяризации их среди школьников.
Старт первого конкурсного этапа с участием рязанских школ запланирован на сентябрь.