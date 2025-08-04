Проект рязанского ученого «Судьба Мещеры: огонь, вода и медные трубы» получил поддержку РГО

Проект кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Ольги Железновой «Судьба Мещеры: огонь, вода и медные трубы» получил поддержку Русского географического общества. На реализацию проекта направлен 1 миллион рублей.

В ходе реализации проекта на основе методов краеведческих и экологических исследований планируется выявить пространственно-временные закономерности мещерских пожаров, современное состояние мелиоративной сети, а также тенденции динамики ландшафтов на современном этапе.

«Огонь, вода и медные трубы» – так в образной форме нами названы три фактора, которые оказывают влияние на ландшафты Рязанской Мещеры – лесного и болотного края к северу от Оки. Огонь – это лесные и торфяные пожары, губившие леса и даже целые деревни. Вода – это, в первую очередь, осушительные мелиорации – попытка спасти заболоченный край от избытка воды с помощью сети дренажных каналов. Медные трубы – это испытание славой: различные аспекты воздействия человека на мещерскую землю», — поясняет автор проекта Ольга Железнова.

Участники проекта – сотрудники лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина, аспиранты и студенты РГУ, начальник отдела по науке ФГБУ «Национальный парк «Мещера» Алина Косякова.

Результаты проекта будут использованы для мониторинга и нормирования антропогенной нагрузки на территории национального парка «Мещерский», а также для целей экологического просвещения.