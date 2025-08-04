Проект рязанского ученого «Судьба Мещеры: огонь, вода и медные трубы» получил поддержку РГО

Проект кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Ольги Железновой «Судьба Мещеры: огонь, вода и медные трубы» получил поддержку Русского географического общества. На реализацию проекта направлен 1 миллион рублей.
В ходе реализации проекта на основе методов краеведческих и экологических исследований планируется выявить пространственно-временные закономерности мещерских пожаров, современное состояние мелиоративной сети, а также тенденции динамики ландшафтов на современном этапе.
Участники проекта – сотрудники лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина, аспиранты и студенты РГУ, начальник отдела по науке ФГБУ «Национальный парк «Мещера» Алина Косякова.
Результаты проекта будут использованы для мониторинга и нормирования антропогенной нагрузки на территории национального парка «Мещерский», а также для целей экологического просвещения.