Проект РГУ имени Есенина признан одним из лидеров народной дипломатии на международном конкурсе

Проект Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Международный диалог «Молодёжь против фашизма» занял третье место в IV Международном конкурсе «Лидер народной дипломатии».

В 2025 году на престижный конкурс поступило рекордное количество заявок – более 150 из 42 стран мира. Экспертное жюри отобрало для участия в финале 25 лучших проектов, которые представляли 19 государств. В этой серьёзной конкуренции проект рязанского вуза был удостоен бронзы.

Международный диалог «Молодёжь против фашизма», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, прошёл в РГУ в апреле 2025 года. Мероприятие объединило молодых учёных, историков и активистов из более чем 20 стран. В рамках диалога на трёх дискуссионных площадках было заслушано свыше 70 докладов, направленных на сохранение исторической памяти и противодействие неофашистским идеологиям.

Международный конкурс «Лидер народной дипломатии» является флагманским проектом Ассамблеи народов мира. Он реализуется при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Россотрудничества и Евразийского центра проектных инициатив.