Общество

Проект РГУ имени Есенина признан одним из лидеров народной дипломатии на международном конкурсе

7info7
Фото РГУ имени С.А. Есенина

Проект Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Международный диалог «Молодёжь против фашизма» занял третье место в IV Международном конкурсе «Лидер народной дипломатии».

В 2025 году на престижный конкурс поступило рекордное количество заявок – более 150 из 42 стран мира. Экспертное жюри отобрало для участия в финале 25 лучших проектов, которые представляли 19 государств. В этой серьёзной конкуренции проект рязанского вуза был удостоен бронзы.

Международный диалог «Молодёжь против фашизма», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, прошёл в РГУ в апреле 2025 года. Мероприятие объединило молодых учёных, историков и активистов из более чем 20 стран. В рамках диалога на трёх дискуссионных площадках было заслушано свыше 70 докладов, направленных на сохранение исторической памяти и противодействие неофашистским идеологиям.

Международный конкурс «Лидер народной дипломатии» является флагманским проектом Ассамблеи народов мира. Он реализуется при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Россотрудничества и Евразийского центра проектных инициатив.

