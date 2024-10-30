Проект приюта для животных в Рязанской области проходит госэкспертизу

В Рязанском районе готовится к реализации проект строительства приюта для животных, в настоящее время он проходит государственную экспертизу. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Рязанской области Александр Шаститко во время своего ежегодного отчёта.

Строительство приюта планируется начать в 2025 году. На его базе будет создана региональная служба отлова бездомных животных, которая займётся регистрацией, медицинским обслуживанием и размещением животных в новых условиях.

На базе приюта будет работать горячая линия и единая база данных, чтобы отслеживать информацию о животных, оставшихся без владельцев.

Ожидается, что новый приют поможет значительно улучшить ситуацию с бездомными животными в регионе, создав условия для их надлежащего содержания и поиска новых хозяев.