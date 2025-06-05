Школу на 800 мест на Михайловском шоссе спроектируют в этом году

В 2025 году в Рязани начнут проектирование новой школы на Михайловском шоссе. Об этом сообщил в телеграм-канале глава городской администрации Виталий Артёмов.

Участок под школу, которая будет рассчитана на 800 мест, уже зарезервирован. На проектирование строительства выделено 27 миллионов рублей.

По словам Артёмова, сейчас завершается подготовка технической документации. Аукцион по выбору подрядчика для создания проекта стартует ориентировочно в середине июня.