Проект небоскреба «Лахта-центр 2» напомнил пользователям рог Единорога

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В Санкт-Петербурге будет построен новый небоскрёб, который может сравниться только с башней Бурдж-Халифа в Дубае , — пишет Медуза.

Строительство анонсировала компания «Газпром». Планируется, что высота башни составит 703 метра. Таким образом, здание станет вторым по высоте в мире.

Это будет вторая очередь «Лахта-центра», построенная Газпромом. Первая имеет высоту 462 метра.

По замыслу архитектора Тони Кеттла гинетический код башни «символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее».

Но у многих пользователей возникли другие ассоциации. Многие сравнивают проект с «Рогом Единорога».