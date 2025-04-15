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Павел Малков
Общество

Проект «Народный контроль» запустили в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Рязанской области запустили проект «Народный контроль». Об этом сообщает губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

«Часто вижу разные недостатки при посещении социальных учреждений нашего региона. Перегоревшие лампочки, грязные полы при входе, кривые информационные стенды, старые баннеры и многое другое. И удивляюсь, почему иногда именно моё посещение требуется, чтобы устранить проблемы. Будем системно менять подход к работе таких учреждений», — отметил Павел Малков.

Вместе с партией «Единая Россия» в регионе запустили проект «Народный контроль». Группа партийных активистов и неравнодушных рязанцев проверит учреждения здравоохранения, культуры и спорта. С помощью Центра управления регионом определили объекты, на которые чаще всего обращают внимание жители.

Проверки пройдут без предварительных звонков и предупреждений. Задача — конструктивно выявить недоработки и недостатки. Минимум бюрократии и максимум здравого смысла. О результатах проверок «Народный контроль» будет докладывать лично Павлу Малкову.

«Все замечания нужно будет оперативно исправлять и дальше постоянно держать учреждения на высоком уровне. Будут проводиться и повторные проверки. Поручил профильным министерствам и муниципалитетам назначить ответственных за качество работы учреждений и оказать максимальное содействие реализации «Народного контроля», — подчеркнул глава области.

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