Проект «Метропарка» в Рязани воплощается в реальности

История рязанского «Метропарка» началась в 2016 году, когда администрацией города был утвержден проект планировки территории крупного жилого комплекса «Северной Компании». Сейчас в ЖК «Метропарк» уже построено 96 401,9 кв.м квартир, проложены новые дороги, строится новая социальная инфраструктура, появилась благоустроенная набережная.

В районе были построены новые дороги, «Северная Компания» за свой счет оборудовала два въезда в ЖК «Метропарк», в том числе один с круговым движением. При софинансировании застройщиком была проложена часть улицы Полина до «Академии единоборств», с тротуаром, велодорожкой и остановочными павильонами для общественного транспорта. «Северная Компания» обратилась к городским властям для обеспечения «Метропарка» общественным транспортом

В районе построено уже два крупных спортивных комплекса, «Северная Компания» передала городу земельные участки для строительства «Академии единоборств» и Футбольного манежа. Проект «Академии единоборств» был также подготовлен «Северной Компанией». Силами застройщика была проложена дорога к спортивным аренам со стороны улицы Мервинской — Парковый проспект. В «Метропарке» строится детский сад, участок был передан городу «Северной Компанией». Застройщик предпринимает усилия для начала строительства в микрорайоне общеобразовательной школы. «Северной Компанией» передан Рязани земельный участок для строительства школы для одаренных детей.

На территории «Метропарка» силами застройщика была построена набережная. «Северная Компания» укрепила берег реки Трубеж, оборудовала спуск к воде, проложила дорожки, установила лавочки и освещение. Территория набережной не является территорией многоквартирных жилых домов, земля была передана администрации Рязани для благоустройства «Северной Компанией» на возмездной основе.