Проект комплексного развития микрорайона Шлаковый планируют запустить в 2024 году

В 2024 году власти Рязанской области планируют начать проект комплексного развития микрорайона Шлаковый. Об этом по итогам встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным сообщил вице-губернатор региона Артём Бранов.

По словам Бранова, с помощью проекта собираются переселить из ветхого жилья большое количество граждан, в микрорайоне собираются построить школы, детские сады, поликлинику, создать современную, комфортную инфраструктуру.

Реализация подобного проекта невозможно без поддержки федеральной власти.

— Ценим поддержку, которую получаем в федеральном министерстве, и не снижаем темп, — написал Бранов ВКонтакте.