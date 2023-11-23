Проект комплексного развития микрорайона Шлаковый планируют запустить в 2024 году

В 2024 году власти Рязанской области планируют начать проект комплексного развития микрорайона Шлаковый. Об этом по итогам встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным сообщил вице-губернатор региона Артём Бранов.
По словам Бранова, с помощью проекта собираются переселить из ветхого жилья большое количество граждан, в микрорайоне собираются построить школы, детские сады, поликлинику, создать современную, комфортную инфраструктуру.
Реализация подобного проекта невозможно без поддержки федеральной власти.