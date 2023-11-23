Четверг, 23 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Проект комплексного развития микрорайона Шлаковый планируют запустить в 2024 году

7info
Фото: vk.com/artyom_branov
spot_img

В 2024 году власти Рязанской области планируют начать проект комплексного развития микрорайона Шлаковый. Об этом по итогам встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным сообщил вице-губернатор региона Артём Бранов.

По словам Бранова, с помощью проекта собираются переселить из ветхого жилья большое количество граждан, в микрорайоне собираются построить школы, детские сады, поликлинику, создать современную, комфортную инфраструктуру.

Реализация подобного проекта невозможно без поддержки федеральной власти.

— Ценим поддержку, которую получаем в федеральном министерстве, и не снижаем темп, — написал Бранов ВКонтакте.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах