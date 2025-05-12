Проект «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» презентовали в День Победы

В День Победы 9 мая на праздничной площадке, которая развернулась в Кремлёвском сквере, состоялась презентация онлайн-проекта «Иван Земнухов. Путь на Донбасс». Его Автономная некоммерческая организация «Центр развития КВН» в год 80-летия Победы реализует на площадке информационного агентства 7info.

О том, как велась работа над проектом, а также о личности и судьбе молодогвардейца, Героя Советского Союза, уроженца Рязанской области рассказали в рамках работы лектория «Уроки истории», который организовал РГУ имени С. А. Есенина.

Проект «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» реализуется при поддержке Министерства территориальной политики Рязанской области. Заместитель министра территориальной политики Наталья Артонкина обратила внимание на важное значение личности Ивана Земнухова не только в судьбе подпольного антифашистского движения «Молодая гвардия», но и в воспитании нескольких послевоенных поколений, для которых подвиг молодогвардейцев – это пример мужества и любви к Родине.

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Главный редактор 7info Екатерина Щеренкова рассказала: для создания материалов об уроженце Рязанской земли Иване Земнухове команда журналистов отправилась в медиаэкспедицию в Шацкий район, в село Ольхи и деревню Илларионовка, которые связаны с детством Земнухова. Также состоялся телемост с музеем «Молодая гвардия» Краснодоне. Это город подвига молодогвардейцев.

Сейчас на сайте 7info доступны следующие материалы проекта:

«Мы помним нашего Героя»: как на Родине легендарного молодогвардейца Ивана Земнухова увековечили его имя

Под знаменем славного имени: подвиг молодогвардейца Земнухова вдохновляет потомков-земляков на благие дела

В честь кого из молодогвардейцев названы улицы Рязани и когда они появились

Судьба и подвиг «илларионовского поэта»: как биографию молодогвардейца Ивана Земнухова по крупицам восстановили в школьном музее

«Пожалуйста, не забудьте моего Ивана»: как в музее «Молодая гвардия» хранят память о легендарных антифашистах

«Обо мне не беспокойтесь, чувствую себя геройски». Как встретил свою погибель молодогвардеец Земнухов и остался в сердцах поколений

Проект «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» реализует АНО «Центр развития КВН» при поддержке Министерства территориальной политики Рязанской области. Партнёры проекта: Музей Победы на Поклонной горе, Музей «Молодая Гвардия» (ЛНР, г. Краснодон), РГУ имени С.А.Есенина, МОУ «Казачинская средняя школа», Рязанское региональное отделение Союза журналистов России, Сетевое издание 7info.ru.