Проект «Единая цифровая карта» станет ещё доступнее для рязанцев

4 сентября в Рязанском отделении Банка России состоялся круглый стол, на котором обсуждалось внедрение Единой цифровой карты жителя Рязанской области (ЕЦК). Участниками встречи стали все заинтересованные стороны: представители региональной власти, банковского сообщества и непосредственно оператора проекта ООО «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ».

Универсальный инструмент

Напомним, с помощью карты рязанцы и жители области смогут воспользоваться мерами соцподдержки, ездить в транспорте, получать медицинские, туристические услуги, организовывать досуг. Анонсирование первого банка, начавшего принимать заявления, состоялось 7 августа в креативном пространстве «Точка кипения» на улице Каширина.

А ровно через четыре недели после этого события в центре внимания сентябрьского круглого стола — уже старт приёма заявлений на получение Единой цифровой карты банком ВТБ.

На данный момент к проекту ЕЦК подключено уже пять банков: ПАО «Банк «ВТБ», ПАО «Прио-Внешторгбанк», АО «Россельхозбанк», АО «АБ «РОССИЯ» и ПАО «Промсвязьбанк». Причём «ВТБ» и «Прио-Внешторгбанк» уже готовы принимать заявки от рязанцев.

— Карта жителя — уникальный инструмент, который позволит значительно упростить жителям области решение повседневных финансовых задач и получение социальных услуг. Мы рады, что смогли в числе первых присоединиться к реализации такого значимого регионального проекта, — отметила в своем выступлении управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова.

— Считаю, что проект не только успешно стартовал, но и набрал достойную высоту, — убежден заместитель председателя правления ООО «Прио-Внешторгбанка» Геннадий Дронов. К нам с просьбой получить карту активно обращаются представители различных социальных групп.

Наглядный пример

По состоянию на начало сентября заявку можно подать в 27 офисах расположенных на территории Рязани и области. С другими участниками этого рынка сейчас ведутся конструктивные переговоры.

По мнению представителя национальной платёжной системы «Мир» Анны Лаврентьевой, внедрение ЕЦК на территории Рязанской области — это наглядный пример для других регионов, так как высокая скорость реализации здесь сочетается с качественной проработкой самой идеи и большим количеством привилегий, которые карта будет предоставлять ее держателям.

На круглом столе было заявлено, что партнерами проекта стали уже 23 организации, работающие в сфере торговли, культуры и туризма. Этот список с каждым днем расширяется.

— Проект рассчитан буквально на все слои населения области, от студентов до пенсионеров, — сообщил министр цифрового развития области Андрей Ульянов. — Мы специально стараемся вовлечь в него как можно больше банков, чтобы обеспечить здоровую конкуренцию, благодаря которой у держателей ЕЦК будет много дополнительных преимуществ.

Очевидные преимущества

Слова министра — вовсе не декларация, ведь представители всех банков, участвовавших во встрече открытым текстом анонсировали дополнительные льготы и привилегии нынешним и будущим обладателям Единой цифровой карты.

Как пояснил в интервью журналистам Андрей Ульянов, такие круглые столы с участием средств массовой информации — отнюдь не разовая акция, а оптимальный способ сделать проект по внедрению ЕЦК по настоящему эффективным, оперативно преодолевать возникающие трудности и получать качественную обратную связь от банков, журналистского сообщества и рядовых жителей региона.

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