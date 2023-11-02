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Проект бюджета Рязанской области на 2024-2026 годы рассмотрят 16 ноября

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Комитет Рязанской областной Думы по бюджету и налогам в четверг, 2 ноября, проверил на соответствие региональному законодательству проект закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Его рекомендовали к рассмотрению, которое пройдет 16 ноября.

Председатель комитета Михаил Агапкин отметил, что пакет документов поступил в региональный парламент в электронном виде в установленный срок и соответствует требованиям закона «О бюджетном процессе в Рязанской области».

Депутаты рекомендовали председателю облдумы принять законопроект к рассмотрению. Публичные слушания пройдут 16 ноября.

В ходе заседания депутаты также проверили проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Его также рекомендовали к рассмотрению профильными комитетами, сообщает пресс-служба Рязанской областной Думы.

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