Проект бюджета Рязанской области на 2024-2026 годы рассмотрят 16 ноября

Комитет Рязанской областной Думы по бюджету и налогам в четверг, 2 ноября, проверил на соответствие региональному законодательству проект закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Его рекомендовали к рассмотрению, которое пройдет 16 ноября.

Председатель комитета Михаил Агапкин отметил, что пакет документов поступил в региональный парламент в электронном виде в установленный срок и соответствует требованиям закона «О бюджетном процессе в Рязанской области».

Депутаты рекомендовали председателю облдумы принять законопроект к рассмотрению. Публичные слушания пройдут 16 ноября.

В ходе заседания депутаты также проверили проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Его также рекомендовали к рассмотрению профильными комитетами, сообщает пресс-служба Рязанской областной Думы.