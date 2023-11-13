Проект бюджета на 2024 год внесен на рассмотрение в Рязанскую городскую Думу

Проект бюджета Рязани на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов внесен на рассмотрение в городскую Думу 13 ноября, сообщает пресс-служба мэрии.

В церемонии передачи приняли участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, исполняющий обязанности главы администрации города Виталий Артемов, председатель комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы Галина Трушина.

Как отметил Виталий Артемов, проект бюджета города составлен в «программном формате», то есть бюджетные ассигнования отражены в разрезе муниципальных программ и приоритетных мероприятий. Его основу составляют 19 муниципальных программ, удельный вес программных расходов в общем объеме расходов в 2024 году составит почти 99%.

Общая сумма доходов составит порядка 16,8 млрд. рублей, расходов — более 17,4 млрд. рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы на 2024 год определены в объеме более 7,5 млрд. рублей.

Традиционно бюджет города имеет социальную направленность — доля отраслей социальной сферы составит в 2024 году почти 75% в общем объеме расходов бюджета.

По словам Виталия Артемова, продолжится реализация масштабных проектов по строительству школ в Олимпийском городке и в микрорайоне Семчино, на что в 2024 году предусмотрено 1,3 млрд. рублей. Также будет начато строительство детского сада в районе ЖК «Метропарк» с объемом бюджетных ассигнований 20 млн. рублей в 2024 году и 313,6 млн. рублей в 2025 году.

Расходы на поддержку отраслей городского хозяйства на 2024 год предусмотрены в сумме 2,5 млрд. рублей. Основным приоритетом в этой сфере является участие в нацпроектах с учетом достижения национальных целей развития, это дает шанс улучшить условия жизни в городе за счет привлечения средств вышестоящих бюджетов. Будет продолжено благоустройство Нижнего городского парка и Лыбедского бульвара, на эти цели планируется направить 397,4 млн. рублей.

«Несмотря на сложности, администрация города совместно с Рязанской городской Думой надеется на плодотворную работу, которая позволит обеспечить своевременное принятие бюджета города на 2024 год и качественное исполнение бюджета в следующем году», — подчеркнул Виталий Артемов.

Проект главного финансового документа передан в комитет по бюджету и налоговой политике Рязгордумы. В ближайшее время его обсудят на публичных слушаниях.