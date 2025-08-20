Среда, 20 августа, 2025
Продукция из Рязанской области будет представлена на фестивале-ярмарке в Китае

Анастасия Мериакри
Фото: https://madeinrussia.com/#popup:infoblock

В Пекине пройдет фестиваль-ярмарка «Сделано в России», где свою продукцию представит компания-производитель из Касимовского района. Он организован Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ) при поддержке Правительств России и Китая в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» пройдет с 28 по 30 августа. Он объединит более 40 компаний из 26 регионов РФ. В их числе предприятия, выпускающие продукты питания, косметику, сувениры, изделия народных промыслов.

Рязанская область будет представлена продукцией касимовской кондитерской фабрики «Конфеста». Производитель примет участие в онлайн-продажах, которые состоятся в рамках фестиваля. В ходе прямых эфиров популярных китайских блогеров зрители по всей стране смогут ознакомиться с российскими товарами и сразу приобрести их в онлайн-магазинах «Сделано в России» на местных маркетплейсах. Также во время фестиваля в Пекине откроются первые два официальных розничных магазина «Сделано в России», а ранее аналогичный – начнет работу в Шанхае.

Губернатор Рязанской области Павел Малков, говоря о развитии сотрудничества с Китаем, отметил: «Китай наш основной внешнеэкономический партнер. Прекрасно понимаем, что здесь огромный рынок и огромная потребность в целом ряде товаров, которые производятся на территории Рязанской области. Продолжаем работу по увеличению экспорта рязанских товаров на китайский рынок, наращиваем сотрудничество в самых разных сферах».

В рамках фестиваля-ярмарки состоятся переговоры представителей отечественного бизнеса с ведущими китайскими импортерами и дистрибьюторами. Ожидается участие высокопоставленных представителей органов власти России и Китая. Также гостем станет Камила Валиева – выдающаяся российская фигуристка, серебряный призер чемпионата России, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов. Спортсменка представит эксклюзивное ледовое шоу. Ее участие в программе фестиваля подчеркнет важность не только делового, но и культурного обмена между Россией и Китаем.

Фестивали-ярмарки «Сделано в России» проводятся в рамках программы продвижения российской продукции под зонтичным брендом. Ее координирует Минпромторг России в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а реализует – Российский экспортный центр. Узнать больше можно здесь.

