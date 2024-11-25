Продолжается рассмотрение бюджета в профильных комитетах Рязанской городской Думы

На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы рассмотрели проект бюджета города Рязани на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов в части профильных вопросов комитета.

Как сообщила руководитель финансово-казначейского управления Светлана Финогенова, в рамках реализации муниципальной программы «Жилище» в 2025 году запланирована разработка градостроительной и проектной документации на общую сумму 25,7 млн. рублей.

На софинанисирование строительства детского сада на 224 места в районе ЖК «Метропарк» в следующем году запланировано более 15,8 млн рублей. На строительство автомобильных дорог предполагается направить 30 млн рублей, ливневой канализации в районе школы в микрорайоне Семчино – 5 млн рублей.

Депутаты поддержали внесение изменений в Генеральный план города Рязани. Проект предполагает изменения функционального зонирования с зоны промышленных предприятий и коммунально-складских организаций, зоны застройки многоэтажными жилыми домами, зоны прочих обслуживающих и деловых объектов (административные и деловые объекты, объекты культуры и искусства и пр.), зоны застройки среднеэтажными жилыми домами, зоны военных объектов и прочих режимных территорий, зоны прочих неселитебных территорий на зону военных объектов и прочих режимных территорий в отношении земельного участка 11 по улице Белякова. В отношении этой территории предлагается также внесение изменений в Правила землепользования и застройки. Публичные слушания по этим вопросам состоялись 7 октября.

Кроме того, члены комитета обсудили проект изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани относительно земельного участка 1К по улице Белякова. Функциональное зонирование участка меняется с зоны спортивных комплексов и сооружений на зону административного и культурно-бытового обслуживания. На территории предполагается размещение комплекса зданий: Архангельский храм, духовно-просветительский центр, церковная лавка; а также сооружение открытой концертной площадки с зрительскими местами, спортивного объекта, автомобильной парковки. Проект прошел публичные слушания.