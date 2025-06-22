Благоустройство Московского шоссе продолжается в Рязани

В преддверии Дня памяти святого благоверного князя Олега Рязанского и Дня памяти и скорби на территории у памятника на Московском шоссе прошел субботник. В нем приняли участие жители города и сотрудники строительной компании «Зеленый сад». От администрации города всех участников приветствовал заместитель руководителя аппарата Михаил Тихонский.

Благодаря социально ответственному бизнесу ведется благоустройство Московского шоссе. У памятника Олегу Рязанскому разбит благоустроенный сквер, сейчас ведется обустройство тротуара. Каждый присутствующий смог заложить тротуарную плитку и оставить на ней памятную надпись. К участникам присоединился глава администрации города Рязани Виталий Артемов, который также лично поучаствовал в работах по обустройству будущей пешеходной дорожки.

Кроме того, Виталий Артемов вместе с горожанами принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Олегу Рязанскому.