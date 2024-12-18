Уехавшая из России певица Алла Пугачева продолжает получать пенсию в размере 90 тысяч рублей, заявил в беседе с URA.RU продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, такая сумма в том числе обусловлена тем, что она является народной артисткой СССР.

«Алла Борисовна получает по стажу 60 тысяч рублей, а также от мэра Москвы доплату в размере 30 тысяч рублей — за звание народной артистки», — отметил Дворцов.

Продюсер уточнил, что певица также имеет доходы в России в виде авторских отчислений от каждой своей песни.

По данным изданию, Пугачевой «накапало» более двух миллионов рублей пенсионных отчислений, однако она не может их снять, поскольку деньги приходят на российская карты, которые могут не работать за рубежом.