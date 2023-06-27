Продажу алкоголя в магазинах в жилых домах могут запретить

В России предложили запретить продажу алкогольной продукции в кафе, магазинах и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах. Разрешить реализовывать спиртное, согласно проекту закона, смогут только собственники помещений в них. Об этом пишут «Известия».

Законопроект депутаты «Единой России» намерены внесли в Госдуму в ближайшее время.

По словам члена думского комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, запреты, предусмотренные действующим законодательством, в стране не выполняются.

Светлана Разворотнева: «Законом запрещено, в частности, распитие алкоголя во дворах, в подъездах, на лестницах, в лифтах жилых домов и на детских площадках. Однако эти запреты не выполняются»

Одной из причин депутат назвала размещение точек продажи спиртного в жилых домах, вокруг которых образуются стихийные зоны распития.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил, что депутаты регулярно получают жалобы от жильцов на употребление алкоголя прямо на улице. Часто клиенты таких заведений приходят за покупками уже в состоянии опьянения, – добавил Александр Якубовский.