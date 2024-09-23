Процесс поступления в российские вузы планируют серьёзно изменить

Минобрнауки планирует внести значительные изменения в процесс поступления в вузы. В рамках этой инициативы ведомство подготовило новые перечни вступительных испытаний, которые вступят в силу с 2025 года. Изменения коснутся технических и педагогических специальностей, пишет «Коммерсант».

Для поступления в технические вузы абитуриентам потребуется сдать физику вместо профильной математики, для будущих педагогов обязательным станет экзамен по предмету, который они будут преподавать.

В субботу Минобрнауки опубликовало новые перечни для общественного обсуждения. Традиционно вступительное испытание (ВИ-1) одинаковое для всех — это экзамен по русскому языку. Для ВИ-2 министерство устанавливает профильный, по его мнению, предмет (в некоторых случаях предлагает вузу выбрать из нескольких вариантов). Для ВИ-3 министерство дает список предметов: вуз может сам выбрать нужный экзамен, а может оставить выбор на усмотрение абитуриента.

Большинство вузов ограничатся тремя экзаменами, но некоторые могут добавить четвёртый из списка министерства.

В пояснительной записке Минобрнауки указано, что текущий перечень вступительных испытаний необходимо актуализировать с учётом федеральных государственных образовательных стандартов.

Вузы получат больше свободы при формировании списков экзаменов на технические направления. Например, физика станет обязательным вторым экзаменом для 138 специальностей, заменив профильную математику, которая станет третьим экзаменом.

Директор образовательных программ «Росатома» Валерий Карезин отметил, что корпорации нужны молодые специалисты с хорошим знанием физики, так как она формирует профессиональные навыки инженера. Поэтому «Росатом» заинтересован в том, чтобы абитуриенты сдавали физику на ЕГЭ, а не информатику.

Самые значительные изменения касаются педагогических специальностей. Теперь будущие учителя должны будут сдать экзамен по тому предмету, который они планируют преподавать. Сейчас для педагогических специальностей обязательным является обществознание.

Эксперты опасаются, что изменения в перечни вступительных экзаменов могут вызвать сложности у абитуриентов. Профессор НИУ ВШЭ Виктор Болотов считает, что вносить изменения нужно не позднее чем за год до поступления, чтобы у школьников было время выбрать направление и подготовиться к экзаменам.