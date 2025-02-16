«Пробуждение чёртиков» и затишье в военных процессах: прогноз от Глобы с 17 по 23 февраля

Популярный астролог Богдан Глоба в своём telegram-канале оставил прогноз на неделю с 17 по 23 февраля. По его словам, наступает неделя хороших возможностей, успехов в моменте и удачных начинаний.

Бурные процессы захватывают в круговорот и нужно успевать выбирать наиболее важное для себя. Те же, у кого с выбором туго, смогут насладиться наблюдением за происходящим, сделать выводы и позднее взять то, что пропустили другие.

— Открывает неделю соединение Черной Луны с Луной. Энергия ночного светила пробуждает не только страсти и будоражит внутренних чертиков человека, но и провоцирует стихию. Осторожность и осмотрительность в понедельник лишними не будут, — говорит Глоба.

Астролог обращает внимание, что Солнце во вторник, 18 февраля, переходит в Рыбы. Произойдёт это в 13:07 по московскому времени. Так что малыши, рожденные за этим временным порогом, уже будут принадлежать к водному племени. Мамам и папам на заметку.

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Марс в конце недели, наконец, выходит из состояния ретроградности. Красная планета вернется к директному движению в ночь с воскресенья на понедельник.

— Многие cиловые и военные процессы с этим устаканиваются и получают новые качества. А те, кому не хватало энергии в период ретроградного Марса, смогут вздохнуть и облегчением, — предупреждает Богдан Глоба.

В общественной сфере превалирует надежда на перемены к лучшему. Они витают в воздухе, но так же, как и воздух, переменчивы в тенденциях и перспективах. Не стоит ждать слишком многого на короткой дистанции. Сконцентрироваться нужно на том, что происходит сейчас, а не слушать сомнительные рассказы о далёких и прекрасных временах.

Для личности открываются пути реализации через вложения себя в дело. Если вы решительный, смелый и не боитесь вызовов, то непременно вкручивайтесь в струю времени. Но шансы нужно не только ухватить: они требуют планомерного развития. Чем больше вложите сил (а иногда и средств), тем лучший результат получите.

— Но не стоит забывать и про отдых. Инвестируйте в здоровье и отдых так же, как если бы инвестировали в дела. И как раз эти инвестиции окупятся наверняка, — гласит прогноз.

В рабочей сфере главное не потеряться в нахлынувшем потоке. Заручитесь помощью проверенных партнеров и взвешивайте все решения. Консолидируйте команду. Не время для кадровых перестановок.

Самое начало недели вполне может принести разочарование в любви и неудовлетворенность партнёром. В такие моменты нелишне вспомнить, почему вы вместе: хорошие моменты, приятные истории и вот это все положительное. Берегите то, что ваше, ведь разочарования временны, а настоящие чувства – вечны.

Фото с сайта pxhere.com

17 февраля, понедельник: в первой половине старайтесь успеть как можно больше. Но не затрачивайте слишком много сил. Ближе к вечеру переключайтесь на нейтральную волну. Время скандальное, взрывное и неспокойное.

18 февраля, вторник: трудитесь и продвигайтесь вместе с коллективом. Заручитесь помощью друзей и проверенных партнёров. От посторонних обманы и коварные предложения. Внимательные и вдумчивые найдут пути решения.

19 февраля, среда: активность и смелость помогают достичь желаемого результата. Не сидите сложа руки, ведь даже если не получается один вариант, обязательно реализуется второй. Неплохой день для начала ремонта.



20 февраля, четверг: неурядицы раннего утра компенсируются хорошими возможностями днём. Решительность и творческий подход сворачивают горы и прокладывают новые пути. Не тратьте время и силы на выяснение отношений.



21 февраля, пятница, предоставит шансы решить важные вопросы в первой половине дня. После обеда избегайте споров с коллегами и особенно с руководством. Даже если с чем-то не согласны, пока лучше промолчать.



22 февраля, суббота. Утро лучше провести на нейтальной волне. Днём переключитесь на актуальное и решайте несложные задачи. Ну а если отдыхаете, то поберегите силы и обойдитесь без экстрима. Время взрывное.

23 февраля, воскресенье. Интуиция помогает решить многие личные и деловые вопросы. Целеустремленность в почёте, особенно у старших и вышестоящих. На отдыхе проведите время с близкими и посвятите время детям.