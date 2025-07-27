На Первомайском проспекте, где идет ремонт, установят недостающие дорожные знаки

Глава администрации Рязани Виталий Артемов во время объезда города встретился с подрядной организацией, которая проводит капитальный ремонт теплосетей на Первомайском проспекте. Работы идут на участке от пересечения с ул. Павлова до пересечения с ул. Маяковского. По программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» подрядчику предстоит заменить 400 метров теплотрассы. Этот участок теплосети ремонтировался более 30 лет назад.

«Сейчас подрядная организация взяла хороший темп выполнения работ, который не снижается в выходные», — отметил Виталий Артемов.

Рязанцы в социальных сетях обращали внимание на проблему организации движения на данном участке и отсутствие дорожных знаков на соседних улицах. На выездном совещании совместно с ГИБДД обсудили меры по исправлению ситуации. Подрядчик заказал изготовление недостающих знаков. Все замечания должны быть устранены в ближайшие дни.

«Администрация города совместно с ГИБДД проведет повторную проверку. Движение должно быть организовано в соответствии с утвержденной схемой», — подчеркнул Виталий Артемов.

Напомним, что для частного транспорта дорожное движение на участке ремонта перекрыто. Общественный транспорт курсирует по своим маршрутам по выделенной полосе.