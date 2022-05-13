«#PROБИЗНЕС2022»: стартовал прием заявок на участие в форуме, приуроченном ко Дню российского предпринимательства

В рамках Дней малого бизнеса, посвященных празднованию Дня Российского предпринимательства, в Рязани пройдет II Региональный форум #PROБИЗНЕС2022, организованный Агентством развития бизнеса Рязанской области. Уже сейчас все заинтересованные граждане и представители различных форм предпринимательства могут подать заявку на участие в предстоящих мероприятиях. Центральные события форума пройдут 27 мая в рязанском Лесопарке.

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Содействие бизнесу в продвижении на российском рынке, вовлечение молодежи в предпринимательство, знакомство представителей бизнес-сообщества друг с другом, обучение новым навыкам ведения бизнеса в различных форматах, обсуждение актуальных тем экономического блока – достижению этих целей будет способствовать проведение форума.

Так, до середины мая в Рязани и других муниципальных образованиях региона пройдет серия обучающих мероприятий: круглые столы по тематикам «Введение в предпринимательскую деятельность», «Меры поддержки бизнеса в моногородах»; образовательные тренинги «Финансовая поддержка» и «Консультационная поддержка»; программа обучения совместно с образовательной платформой Skillbox «Маркетинг для предпринимателей»; деловая игра для молодежи в возрасте 14-17 лет «Путь предпринимателя»; семинар совместно с АО «Корпорация МСП» по участию в закупках по Федеральному закону №223-ФЗ, зонтичному поручительству, кредитной поддержке, льготному лизингу.

27 мая, в завершающий день форума #PROБИЗНЕС2022, в Лесопарке будет организовано несколько интерактивных площадок: ярмарка продукции, изготовленной детьми, молодежью и рязанскими предпринимателями; благотворительная акция #Мойбизнеспомогает; выставка историй успеха социальных предприятий и предпринимательского сообщества региона. Запланирована пленарная сессия с участием представителей Минэкономразвития РФ, АО «Корпорация «МСП»», общероссийской организации ОПОРА РОССИИ, федерального агентства по делам молодежи, начинающих и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, представителей студенческого сообщества региона.

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В тот же день коуч, титулованный бизнес-тренер России, автор многих оригинальных методик Радислав Гандапас проведет лекцию с элементами тренинга «Технология принятия решений».

Подать заявку на участие в форуме и познакомиться с его программой можно здесь. Информацию можно уточнить по телефону: (4912) 606-000