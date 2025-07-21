«Прятки» вернутся на СТС, Дмитрий Журавлёв заменит Егора Крида 

31 августа на СТС стартует новый сезон экстремального телепроекта «Прятки» (16+). Ведущим шоу станет звезда программы «Натальная карта» Дмитрий Журавлёв, который сменит в этой роли музыканта Егора Крида, участвовавшего в первом сезоне.

«Чувствую груз ответственности и немного переживаю, потому что сильно горю этим проектом, — признался Дмитрий. — Перед съёмками договорились с продюсерами, что не буду смотреть первый сезон. Мне самому интересно играть в прятки так, чтобы реакция была живой — и у меня, и у тех, кого нахожу, и, конечно, у зрителей».

По правилам проекта, в каждом выпуске шесть участников прячутся в пределах одной заброшенной локации. С наступлением темноты у ведущего есть ровно один час, чтобы найти всех героев.

Играть в прятки по-взрослому в этом сезоне будут: Артём Дзюба, Прохор Шаляпин, Анна Седокова, Ваня Дмитриенко, Надя Сысоева, Евгений Папунаишвили, Настя Крайнова, Александр Белькович, Аня Покров, Алексей Столяров, Наталия Медведева и другие звёзды.

В этом сезоне участников ждут по-настоящему экстремальные и атмосферные места: отель-призрак в Бангкоке, заброшенная крепость в Омане, металлургический завод в ЮАР, тюрьма в Старой Руссе, усадьба Витово в Костроме, бывшее здание городского суда в Санкт-Петербурге.

«Атмосфера — устрашающая. В заброшенных камерах будто живут призраки, было не по себе», — вспоминает съёмки в тюрьме Прохор Шаляпин. — Экстрим — не моё, но в таких проектах участвую с удовольствием. Здесь адреналин дозированный, всё организовано надёжно».

Фото: СТС