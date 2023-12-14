Прямая линия Владимира Путина. Важные заявления президента к этому часу:

«Мир будет, когда мы достигнем своих целей».

«Необходимости в мобилизации нет».

Глава государства сравнил конфликт с Украиной похожим на гражданскую войну: русские и украинцы — единый народ.

«Новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей — экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние».

Путин предложил повысить подъемные по программе «Земский доктор» для врачей до 2 млн рублей, для фельдшеров — до миллиона.

«Нужно вернуться к вопросу о выделении бюджета на развитие регионального и муниципального спорта, это должно быть в будущей президентской программе».

«Пожертвовано свыше 10 млрд руб. для нужд фронта, дети отправили 3 млн писем с поддержкой».

«Будем наращивать работу по восстановлению и подтверждению прав участников боевых действий».

«Обеспечение безопасности пассажиров — главный критерий при решении вопроса об открытии аэропортов на юге России».

Путин также рассказал о причинах роста цен на яйца: у нас идет небольшое, но повышение доходов. Спрос увеличился, а объемы производства — нет, вовремя не открыли импорт. Ситуация без всякого сомнения будет улучшаться.

«Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена».