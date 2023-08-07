Понедельник, 7 августа, 2023
На главнуюНовости мира

Призывники получат повестки нового образца

7info

Во время осеннего призыва срочники получат повестки нового образца, рассказывает «Парламентская газета».

Кроме стандартных записей на лицевой стороне новая повестка содержит на обороте инструкцию для призывников. Соответствующее постановление правительства РФ начало действовать с 5 августа.

Один из пунктов содержит перечень уважительных причин для неявки в военкомат в установленные законом сроки. Среди них: заболевания или увечье с утратой трудоспособности, тяжелое состояние, похороны близкого родственника. Причиной могут являться «обстоятельства непреодолимой силы», но их должна признать таковыми призывная комиссия.

Отдельный раздел посвящён наказаниям за неявку в 20 дневный срок. Нарушителю могут заблокировать водительские права, запретят брать кредиты, оформлять недвижимость, получать статус самозанятого, индивидуального предпринимателя.

В последнем разделе призывникам расскажут, как повестка должна быть оформлена: обязательна подпись военкома, указана причина вызова в военкомат — для прохождения службы или медкомиссии.

По словам председатель комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, бумажная повестка останется основным средством связи с призывниками.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рязани актуализировали схему теплоснабжения

Администрация Рязани передала Министерству энергетики России новую схему теплоснабжения города.

Хирурги ОКБ начали проводить операции с использованием нового эндомикроскопа

В распоряжении хирургов Областной клинической больницы появился современный эндомикроскоп.

В Рязани разыскивают 80-летнюю женщину

В Рязани пропала Самарская Евгения Семёновна.

С 1 сентября в Рязани появится новый автобусный маршрут №27 от Недостоево до ДПР-5

С 1 сентября в Рязани начнет работу автобусный маршрут №27 «поселок Недостоево – ДПР-5». 

На ярмарках выходного дня в Рязани продали 5,5 тонн мяса

На прошедших в Рязани ярмарках выходного дня продали 5,5 тонн мяса, сообщает сайт регионального правительства.

Погрузка лома черных металлов на железной дороге в Рязанской области выросла на 11 % за 7 месяцев 2023 года 

В январе – июле 2023 года погрузка лома черных металлов на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области выросла на 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 109,7 тыс. тонн.  

В июле в Рязанской области родились Всемир и Глория

Главное управление ЗАГС Рязанской области опубликовало список имен, которые выбирали родители для своих детей в июле.

И.о. министра ТЭК и ЖКХ региона назначен Юрий Зиновьев

С 8 августа и.о. министра ТЭК и ЖКХ региона станет Юрий Зиновьев.

В детском лагере «Радуга» построят два новых корпуса

В детском оздоровительно-образовательном лагере «Радуга» в Клепиковском районе построят два новых корпуса. Об этом сообщил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов на своей страничке «ВКонтакте».

Ранее судимого жителя Скопина задержали за попытку изнасилования

В ночь с 5 на 6 августа в Скопине мужчина попытался изнасиловать 17-летнюю девушку.

В Скопине задержан подозреваемый в попытке изнасилования студентки

Преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней неизвестный мужчина совершил в ночь с 5 на 6 августа.

На Южной окружной в Рязани произошло ДТП

Днем 7 августа на Южной окружной в Рязани произошла авария.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации