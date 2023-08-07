Призывники получат повестки нового образца

Во время осеннего призыва срочники получат повестки нового образца, рассказывает «Парламентская газета».

Кроме стандартных записей на лицевой стороне новая повестка содержит на обороте инструкцию для призывников. Соответствующее постановление правительства РФ начало действовать с 5 августа.

Один из пунктов содержит перечень уважительных причин для неявки в военкомат в установленные законом сроки. Среди них: заболевания или увечье с утратой трудоспособности, тяжелое состояние, похороны близкого родственника. Причиной могут являться «обстоятельства непреодолимой силы», но их должна признать таковыми призывная комиссия.

Отдельный раздел посвящён наказаниям за неявку в 20 дневный срок. Нарушителю могут заблокировать водительские права, запретят брать кредиты, оформлять недвижимость, получать статус самозанятого, индивидуального предпринимателя.

В последнем разделе призывникам расскажут, как повестка должна быть оформлена: обязательна подпись военкома, указана причина вызова в военкомат — для прохождения службы или медкомиссии.

По словам председатель комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, бумажная повестка останется основным средством связи с призывниками.