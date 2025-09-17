Среда, 17 сентября, 2025
Транспорт и дороги

Прививку от гриппа можно сделать на рязанских вокзалах 

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

В медпунктах на железнодорожных вокзалах Рязань -1, Рязань — 2, Ряжск-1 и Сасово началась бесплатная вакцинация от гриппа. Ее проводят работники ЧУЗ «РЖД-Медицина»  г. Рязани» в рамках ежегодной массовой прививочной кампании. 

Прививку может сделать любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Перед тем как приступить к вакцинации медицинский работник проводит осмотр, определяет возможные противопоказания. Процедура занимает 10-15 минут. Кабинеты работают круглосуточно. 

Вакцинацию от гриппа проходят и железнодорожники. В первую очередь иммунизация необходима тем, кто обеспечивает движение поездов или взаимодействует с пассажирами. Для ряда специалистов вакцинация организована на рабочих местах, например, в кабинетах предрейсовых медицинских осмотров. 

В 2024 году сотрудники «РЖД — Медицина» привили от гриппа почти 11000 жителей Рязанской области, в том числе более 1800 детей.

