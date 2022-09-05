Приставы в Рязани арестовали имущество за неуплату налогов более 280 млн рублей

Компания накопила долги по налогам на сумму свыше 280 млн рублей. Если долг не будет погашен в полном объёме, всё имущество предприятия передадут на оценку и реализуют.

Арест без права пользования и права отчуждения дорогого производственного оборудования, которое принадлежит обществу с ограниченной ответственностью, произвёл судебный пристав-исполнитель отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Рязанской области.

История тянется уже дольше года. Директор производства на контакт с сотрудниками органа принудительного исполнения не шёл. Судебные приставы выяснили, что ни директор, ни сама фирма по месту регистрации не располагались. Имущество, которое ей принадлежит, находилось по другому адресу.

Недобросовестному налогоплательщику предстоит выплатить более 280 миллионов рублей долга по налогам, – сообщили в пресс-службе УФССП по Рязанской области.