Приставы начали изымать имущество иноагента Покровского* — SHOT

Российские приставы начали процесс изъятия имущества у музыканта-иноагента Максима Покровского*. По данным SHOT, на лидера группы «Ногу свело» подали в суд из-за долга перед Федеральной налоговой службой.

По информации телеграм-канала, музыкант не оплатил около 250 тысяч рублей налогов. Сейчас налоговая и приставы пытаются найти его активы, чтобы арестовать и изъять.

Покровский* заранее подстраховался, переписав всю недвижимость на жену. Он переоформил на неё свою четырёхкомнатную квартиру в Москве и долю в «родовой» квартире, где прожил 20 лет. Сейчас собственниками второй квартиры являются его мать и супруга.

Тем не менее, это не гарантирует, что имущество не будет изъято. Процесс станет просто более долгим. Приставы через суд могут доказать, что собственность была переписана на другое лицо специально, чтобы избежать ареста или выплат.

После отъезда из России Максим Покровский* гастролирует по США. Он часто пишет о своей любви к Украине и недавно поздравил её с Днём независимости.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.