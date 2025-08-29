Пятница, 29 августа, 2025
12.4 C
Рязань
Новости России

Приставы начали изымать имущество иноагента Покровского* — SHOT

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Российские приставы начали процесс изъятия имущества у музыканта-иноагента Максима Покровского*. По данным SHOT, на лидера группы «Ногу свело» подали в суд из-за долга перед Федеральной налоговой службой.

По информации телеграм-канала, музыкант не оплатил около 250 тысяч рублей налогов. Сейчас налоговая и приставы пытаются найти его активы, чтобы арестовать и изъять.

Покровский* заранее подстраховался, переписав всю недвижимость на жену. Он переоформил на неё свою четырёхкомнатную квартиру в Москве и долю в «родовой» квартире, где прожил 20 лет. Сейчас собственниками второй квартиры являются его мать и супруга.

Тем не менее, это не гарантирует, что имущество не будет изъято. Процесс станет просто более долгим. Приставы через суд могут доказать, что собственность была переписана на другое лицо специально, чтобы избежать ареста или выплат.

После отъезда из России Максим Покровский* гастролирует по США. Он часто пишет о своей любви к Украине и недавно поздравил её с Днём независимости.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Самые читаемые материалы

Происшествия

Наркозакладчику из Рязани, задержанному в Касимове, грозит 20 лет колонии

Во время личного досмотра в рюкзаке задержанного полицейские обнаружили два больших контейнера, в которых лежали 48 свёртков.
Происшествия

Ночная угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

Сообщение с предупреждением пришло на мобильные телефоны рязанцев в 23:18. 
Новости России

В Киеве уничтожена «гордость Зеленского»: эксперт рассказал о новой тактике ударов ВС РФ

В ночь на 28 августа российские ВКС нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в 12 областях Украины.
Погода

Рязанцам пообещали июльскую погоду и аномальное тепло

Лето не хочет уходить: как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, до конца августа почти на всей территории страны будет держаться аномально тёплая погода.
Общество

Александра Трусова поделилась снимками с фотосессии с сыном Михаилом

Известные фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов решили назвать своего сына Михаил.

Последние новости

Общество

С 1 сентября рязанцы смогут защититься от мошенников с помощью «второй руки»

Механизм будет распространяться на денежные переводы (включая переводы с карт и через Систему быстрых платежей), а также на снятие наличных.
Интересное

Священник рассказал, можно ли уйти из семьи, если полюбил другую женщину

Мужчина, который прожил с женой 13 лет и имеет ребёнка, признался священнику, что любит другую женщину, с которой был знаком до брака.
Новости Касимова

«Тягостное впечатление» и «приятно посмотреть»: губернатор Малков сравнил Касимов 3 года назад и сейчас 

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Касимовский округ и рассказал в своём Telegram-канале об итогах поездки. По словам главы региона, город «здорово изменился» и продолжает развиваться.
Происшествия

Губернатор Малков прокомментировал ситуацию с уничтожение беспилотников в Рязанской области

Силы ПВО уничтожили над регионом два вражеских дрона.
Новости России

«Страна души»: что пошло не так с отдыхом в Абхазии и почему туристы недовольны

В Абхазии продолжают бороться с «россиянами-нищебродами»
Власть и политика

Губернатор Малков рассказал про благоустройство ЦПКиО и набережной в Рязани

Рязань ждут масштабные изменения. Павел Малков во время прямого эфира из Касимова рассказал о планах по благоустройству города.
Власть и политика

Губернатор Малков рассказал о благоустройстве дворов в Рязани 

По словам губернатора, в этом году в городе планируется отремонтировать 27 дворовых территорий, в том числе в рамках программы формирования современной городской среды.
Происшествия

Ночью над Рязанской областью уничтожены два вражеских беспилотника

Министерство обороны РФ опубликовало сводку о ночной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, с полуночи до 06:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 54 беспилотника самолётного типа над 10 регионами России.